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Galatasaray Odeabank, UNICS Kazan'ı 75-67 mağlup etti

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Galatasaray Odeabank, UNICS Kazan'ı 75-67 mağlup etti
THY Avrupa Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, sahasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 75-67 mağlup etti.

THY Avrupa Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, sahasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 75-67 mağlup etti. 

Bu sonucun ardından Galatasaray Odeabank 10. galibiyetini alırken, UNICS Kazan 20. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan UNICS Kazan, Panin'in etkili oyunuyla 5. dakikayı 15-8 önde geçti. Mola dönüşü Diebler ile üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden, Pleiss ve Tyus ile de pota altından isabetler kaydeden Galatasaray Odeabank, çeyreğin bitimine 54 saniye kala 21-20 öne geçti. Ancak Rus temsilcisi Langford ile yeniden üstünlüğü eline alarak periyodu 23-21 üstün tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğine hücumda ve savunmada etkili başlayan ev sahibi ekip, Schilb, Tyus ve Fitipaldo'nun basketleriyle 15. dakikayı 33-27 önde geçti. Tyus ve Schilb ile skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, Ege Arar'ın da savunmada gösterdiği etkili performansla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 37-27. Etkili oyununu kalan bölümde de sürdüren Galatasaray Odeabank, 17-2'lik seri yakalayarak devreyi 45-29 galip durumda kapattı.

İki takımında etkili savunma yaparak başladığı ve sayı üretmekte zorlandığı üçüncü çeyrekte Galatasaray Odeabank, Pleiss'in kaydettiği basketle 25. dakikada 52-33 üstünlüğünü devam ettirdi. Kalan bölümde Colom ve Varanov ile farkı eritmeye çalışan UNICS Kazan karşısında sarı-kırmızılılar rakibinin öne geçmesine izin vermeyerek son çeyreğe 57-41 önde girdi.

Final periyoduna iyi başlayan ev sahibi ekip, Sinan Güler ve Diebler'ın sayılarıyla 35. dakikayı 65-47 üstün geçti. UNICS Kazan kalan bölümde Langford ile etkili olsa da Galatasaray Odeabank salondan 75-67 galip ayrıldı.

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