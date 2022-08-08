Galatasaray, sezonu galibiyetle açtı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna 3 puanla başladı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 90. dakikada Bafetimbi Gomis'in kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Galatasaray, sezona galibiyetle girdi. Antalyaspor'un Süper Lig'de geçen sezondan gelen genelde 16, iç sahada ise 13 maçlık yenilmezlik serisi ilk haftayla sona erdi.

OKAN BURUK, İLK RESMİ SINAVINI KAZANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ilk resmi sınavına Fraport TAV Antalyaspor karşısında çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz futbolcularından olan Buruk, teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından ilk resmi maçından 3 puanla ayrıldı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor'a karşı çıktığı 9 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı.

"Cimbom" Okan Buruk yönetiminde sezon öncesi yaptığı 7 hazırlık maçında 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi almıştı.

Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferleri Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Fredrik Midtsjö ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

GOMİS GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'da oyuna 89. dakikada giren Bafetimbi Gomis, 90. dakika içinde ağları havalandırdı.

Müsabakanın 89. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil olan Gomis, bir dakika sonra topla ilk buluştuğu pozisyonda fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Gomis, Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'a karşı çıktığı 4. maçta 4. kez fileleri havalandırdı.

MUSLERA, KURTARIŞLARIYLA YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, yaptığı kurtarışlarla devre arasına golsüz eşitlikle girilmesine büyük katkı sağladı.

Müsabakanın 39. dakikasında Haji Wright'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyen tecrübeli kaleci, 45+3. dakikada ise kendisinin neden olduğu penaltıda Luiz Adriano’nun vuruşunda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

İkinci yarıda da iyi performansını sürdüren Muslera, 55. dakikada Wright'ın şutunda zamanında müdahale etti.

Muslera, Süper Lig'de kendisine karşı kullanılan son 2 penaltıda gole izin vermedi. Tecrübeli kaleci, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan maçta Aleksandar Pesic'in penaltısını kurtarmıştı.

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı son 13 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 7 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 28 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

ANTALYA'DA 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, rakibiyle Antalya'da yaptığı son 7 maçı da kaybetmedi.

Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 7 maçta yenilmeyen sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 10 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 6 gole engel olamadı.

"İLK MAÇIMDA GALİBİYETLE TANIŞTIM"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "İlk maçımda galibiyetle tanıştım. 3 puanla başladım. Hayırlı olsun." dedi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da sıcak ve nemli havada maç oynandığını, bu durumun da oyunu ve oyuncuları etkilediğini söyledi.

Geçen yılın ikinci yarısının en başarılı takımı ile oynadıklarını belirten Buruk, "Antalyaspor, uzun zamandır maç kaybetmeyen bir takımdı. Zor bir deplasman. Bizim kadromuz tam değil, Antalyaspor hazır ve tam bir kadroyla karşımıza çıktı. Kadroyu yeni yeni tamamlıyoruz. Birçok olumsuz şey vardı maçtan önce. Hem kampta hem de hazırlık sürecinde oyuncuların Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek için verdiği emek bizim için olumluydu." dedi.

Buruk, iki takımın da maçı kazanabilecek pozisyonlar ürettiğini anlatarak, "Antalyaspor'un net penaltı kaçırması, net bir şekilde karşı karşıya kalması, bizim direkten dönen topumuz gibi pozisyonlar vardı. 3 ihtimalli bir maçtı.Beraberliğe gidecek gibi gözüken maçı kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyuz. Antalyaspor'u da tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a imza attığım andan itibaren inanılmaz heyecan ve mutluluk yaşıyorum"

Galatasaray'da teknik direktör olarak ilk maçına çıktığını anımsatan Buruk, şöyle konuştu:

"Galatasaray'a imza attığım andan itibaren inanılmaz heyecan ve mutluluk yaşıyorum. Taraftarların hem Avusturya kampında hem de burada takıma ilgisi ve sevgisi çok iyiydi. Benim üzerimde çok büyük bir sorumluluk var. Ben gece gündüz demeden çalışarak bu sorumluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Yönetim ve başkanla hepimiz uyumlu bir şekilde bu armanın, formanın geçen yıl yaşanan kötü gidişattan sonra hak ettiği yere gelmesi için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Güzel başladık. İlk maçımda galibiyetle tanıştım. 3 puanla başladım. Hayırlı olsun. Kendi sahamızda oynayacağımız maç ile puanımızı 6'ya çıkarmak için taraftarı yanımızda görmek istiyoruz."

Buruk, kadro yenileme çalışmalarının uzun zamandır sürdüğüne dikkati çekerek, "Yeni oyuncular geliyor. İlk önce içerideki oyuncularımızın kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Onlar da bu takıma hizmet etmek için çok çalışıyorlar. İyi isimler üzerinden eklemeler, takıma doğrudan katkı verecek oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bu, bizim için çok önemli. İki oyuncumuz geldi. Bizimle başlayacaklar. Durumları göreceğiz. Maç oynamaya hazır mı, göreceğiz. Diğer mevkilerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Transfer için bir ay daha süre var." şeklinde konuştu.

"YENİDEN YENİLMEZLİK SERİSİNE BAŞLAYACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM"

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, "Uzun süren yenilmezlik serimiz vardı. Bunu kaybetmiş olduk. En çok üzüldüğüm nokta bu. Takıma güveniyorum. Yeniden yenilmezlik serisine başlayacağımızı umut ediyorum." dedi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, seyir zevki yüksek bir maç olduğunu belirtti.

Dolu tribünler önünde oynamayı özlediklerini aktaran Groenendijk, hava şartlarının iki takımı da zorladığını kaydetti.

Karşılaşmada iki takımın da galibiyet için çok sayıda şans bulduğunu anlatan Groenendijk, şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın topu direkten döndükten sonra penaltıyı kaçırdık, bir de kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadık. Muslera ilk yarıda takımını maçta tuttu. İkinci yarıya bakacak olursak da Antalyaspor iyi bir mücadele sergiledi. Eğer 85. dakikaya geldiyseniz puanı da korumayı bilmelisiniz. Son dakikalarda 8 kişi atağa çıkıp arka paylaşımda sıkıntılar yaşadık. Henüz bir dakika önce oyuna giren Gomis, topla ilk buluşmasında gol vuruşunu yaptı. Tam tersini biz yapamadık maalesef. Uzun süren yenilmezlik serimiz vardı. Bunu kaybetmiş olduk. En çok üzüldüğüm nokta bu. Takıma güveniyorum. Yeniden yenilmezlik serisine başlayacağımızı umut ediyorum."

Oyunculardan memnun ancak skordan memnun olmadığını vurgulayan Groenendijk, "Takımda penaltıları Haji ve Adriano kullanıyor. Haji, penaltı pozisyonunda kötü düşünce Adriano kullandı. Gördüğüm en iyi penaltı atışı değildi. Muslera'yı önceden inceledi ve penaltı atışlarında bir köşeye yattığını varsayarak bu şekilde vurmak istedi. Bunu eleştirecek değilim. Adriano önemli bir oyuncumuz. Profesyonellik anlamında büyük oyuncu olduğu için kısa sürede aşacaktır." dedi.

"TAM İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYABİLDİK Mİ? HAYIR."

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Takviye yapmamız gereken bazı bölgelerin hala olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar." dedi.

Özbek, Galatasaray'ın ligin ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sakatlık olmadan güzel bir lig yaşanmasını dileğinde bulundu.

Ligin cumhuriyetin 100. yılında sona ereceğini belirten Özbek, "Cumhuriyete yakışır, cumhuriyetimizin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleri çerçevesinde ligi sürdürmemiz lazım." dedi.

Antalya'da çok sıcak bir havada oyuncuların ellerinden geleni yaptığına dikkati çeken Özbek, "Lige galibiyetle başladık. Tam istediğimiz oyunu oynayabildik mi? Hayır. Daha sezonun başı. Hazırlıklarımız devam edecek. Takımın daha da güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla beraber taraftarımıza en güzel günleri yaşatacağız." dedi.

Sezonun başlamasıyla takımda eksikliklerin daha net ortaya çıktığına işaret eden Özbek, "Takviye yapmamız gereken bazı bölgelerin hala olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren onlara çalışmaya başlayacağız. İyi bir lig olmasını diliyorum. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyorum. Hayatımda hiçbir hizmetten yorulmadım. Galatasaray'a hizmet etmek büyük bir şeref. Elimizden gelenin en iyisini Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için yapacağız. Bu sezon çok önemli. Cumhuriyetin 100. yılı. Galatasaray'a cumhuriyetin yüzüdür." diye konuştu.