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Galatasaray-Trabzonspor Maçı Oynanacak Mı

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Galatasaray-Trabzonspor Maçı Oynanacak Mı?
Galatasaray-Trabzonspor Maçı Oynanacak Mı

İstanbul'da etkili olan ve 1 hafta süreceği konuşulan kar yağışı, pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını da tehlikeye attı. Galatasaray, zemini korumak için tedbir aldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor pazar günü Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Meteorolojiden kar yağışıyla ilgili uyarı üstüne uyarı gelirken gözler Galatasaray'ın stadına çevrildi.

Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Sarı-Kırmızılı kulüpten açıklama geldi

PAZAR DA SÜRECEK

İstanbul'da cuma günü etkili olmaya başlayan kar yağışının 1 hafta süreceği konuşuluyor. Pazar günü de yoğun kar yağışı bekleniyor. Galatasaray da uyarılar üzerine harekete geçti.

 

Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Sarı-Kırmızılı kulüpten açıklama geldi

"TEDBİRLER SAĞLANMIŞTIR"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Ancak karşılaşma günü zeminin nasıl olacağı meçhul.

Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Sarı-Kırmızılı kulüpten açıklama geldi
Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı? Sarı-Kırmızılı kulüpten açıklama geldi
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