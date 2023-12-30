Galatasaray ve Fenerbahçe İstanbul'da coşkuyla karşılandı: Riyad'da neler oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maçın iptal edilmesi sonrası, İstanbulluları Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet etti

Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı Riyad yönetiminin, futbolcuların sahaya Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle ve sözlerinin yazılı olduğu pankartla çıkmasına izin vermemesi üzerine ertelenen Galatasaray ile Fenerbahçe farklı uçaklarla sabaha karşı İstanbul'a döndü.

Süper Kupa maçının organizatörü olan ve Suudi Arabistan Devleti destekli turizm şirketi “Riyadh Season”, erteleme kararının ardından yaptığı açıklamada Türk takımlarının yaptıkları anlaşmaya uymadığını iddia etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yaşanan krizin ardından istifasını hazırladığı iddiası ise daha sonra TFF tarafından yalanlandı.

İmamoğlu İstanbul’da yaşayanları Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin, Atatürk tişörtüne ve pankartına izin verilmemesi üzerine iptal edilmesi sonrası, İstanbulluları Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına çıkmama kararı dünya basınında da geniş bir şekilde yer aldı.

Taraflardan çoşkulu karşılama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan geç saatte kalkan özel uçakla İstanbul'un iki havalimanına gelen takımları, taraftar grupları coşkuyla karşıladı.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla takımların yönetici ve futbolcularına sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Maç neden ertelendi?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa Finali ertelenmişti. Suudi yetkililer, futbolcuların sahaya Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle ve sözlerinin yazılı olduğu pankartla çıkmasına izin vermemişti. Bunun üzerine iki takım da maça çıkmayı reddetmiş, Türkiye'ye dönme kararı almıştı.

Yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

Suudi Arabistan’dan ilk açıklama: İki takım da anlaşmaya uymadı

Süper Kupa maçının organizatörü olan ve Suudi Arabistan Devleti destekli turizm şirketi Riyadh Season, erteleme kararının ardından yaptığı açıklamada, Türk takımlarının yapılan anlaşmaya uymadığını iddia etti.

Şirket, "Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi ancak iki takımın da anlaşmaya uymadığını öne sürdü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuz gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır. Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk; özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uyulması gerektiğini vurguladık.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık.

Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."

TFF Başkanı Büyükekşi’nin istifa ettiği haberi yalanlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yaşanan krizin ardından istifasını hazırladığı iddiası ise daha sonra TFF tarafından yalanlandı.

Erdoğan Büyükekşi’nin istifasını istedi mi?

Basında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istediği öne sürülürken, Büyükekşi’nin Riyad’da rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı.

Otele ambulans gelip sağlık ekipleri kontrol için Büyükekşi’nin yanına giderken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin sağlık durumunun daha sonra gayet iyi olduğu açıklandı.

İmamoğlu İstanbul’da yaşayanları Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süper Kupa finalinin, Atatürk tişörtüne ve pankartına izin verilmemesi üzerine iptal edilmesi sonrası, İstanbulluları Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet etti.İmamoğlu, paylaşımında, "Bayrağını al, Beşiktaş'a gel. İstanbulluları, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum" ifadesini kullandı.