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Galatasaray yarı final için Polonya'da

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Galatasaray yarı final için Polonya'da
Lodz kentindeki Atlas Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak

İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polonya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek.

Galatasaray, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Sarı-kırmızılılar, 3-1 ya da 3-0 yenilmesi durumunda ise yarı finale yükselecek ekip altın set sonunda belirlenecek.

Lodz kentindeki Atlas Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

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