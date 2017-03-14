Galatasaray yarı final için Polonya'da

Lodz kentindeki Atlas Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak

İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polonya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek.

Galatasaray, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Sarı-kırmızılılar, 3-1 ya da 3-0 yenilmesi durumunda ise yarı finale yükselecek ekip altın set sonunda belirlenecek.

Lodz kentindeki Atlas Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.