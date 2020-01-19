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Galatasaray 'Yarışta ben de varım' dedi!

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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray 'Yarışta ben de varım' dedi!

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı

Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Emre Akbaba ile 57'de Radamel Falcao kaydetti. Denizlispor'un tek golünü 64'te Muhammet Özkal attı.

Öte yandan maçın henüz 4. dakikasında Marcao, Aissati'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı ve Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Sıtma rahatsızlığını atlatan Henry Onyekuru karşılaşmayı tribünden takip etti.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30'a yükselterek sezonun ikinci devresine galibiyetle başladı. Denizlispor ise 22 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına gidecek. Denizlispor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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