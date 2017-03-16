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Galatasaray’a çifte müjde

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Galatasaray’a çifte müjde
Galarasaray'da hafif sakatlıkları bulunan Lionel Carole ve Lukas Podolski takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray’a, Spor Toto Süper Lig’de 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor’la oynayacağı maç öncesi Lukas Podolski ve Lionel Carole’den iyi haber geldi.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Podolski ve Carole’ün sakatlıklarından kurtularak takımla çalıştığı belirtildi. Sakat futbolculardan Ahmet Çalık, Semih Kaya ve Nigel de Jong’un kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı, Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta’nın ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.
 
Diğer futbolcuların ise pas çalışmalarıyla başladığı antrenmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladıkları kaydedildi.
 
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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