 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.223
  • Altın 145,437
  • Dolar 3,6918
  • Euro 3,9111
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Galatasaray’a dava şoku

» »
Galatasaray’a dava şoku
Galatasaray'da 2014 yılında Trabzonspor’dan 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı transfer edilen Olcan Adın ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Olcan'ın kontratı sezon başında tek taraflı olarak fesh edilmiş, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu devre arasında Akhisar'ın yolunu tutmuştu.

Olcan'ın haksız şekilde sözleşmesinin fesh edildiğini belirterek, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde 14 milyon TL'yi bulan dava açtığı ortaya çıktı. Olcan, iptal edilen iki yıllık kontratına karşılık 6 milyon 249 bin TL'nin yanı sıra 2 milyon Euro tutarında da tazminat talebinde bulundu.

Kasım ayında başlayan davanın önümüzdeki aylarda sonuçlanacağı, konuyu hukukçulara inceleten G.Saray yönetiminin 12 milyon TL'ye yakın bir rakamı Olcan'a ödemek zorunda kalabileceği öğrenildi. Habertürk’te yer alan habere göre, Galatasaray mali tablolarında da bu gelişmeye yer verdi.

Dursun Özbek yönetimi, 29 Ağustos 2016'da Olcan'ın sözleşmesini fesh etmiş ve ertesi gün Amerika'dan Nigel De Jong'u getirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor06 Mart 2017 Pazartesi 10:09
  • Cüneyt Çakır'a önemli görev06 Mart 2017 Pazartesi 09:59
  • Olympiakos tarihi yenilgi yaşadı06 Mart 2017 Pazartesi 08:35
  • Fenerbahçe 4 hafta sonra kazandı06 Mart 2017 Pazartesi 08:32
  • Binatlı Nefes Aldı04 Mart 2017 Cumartesi 09:16
  • Bar çıkışında kavga eden Kevin Grosskreutz, Stuttgart'tan kovuldu03 Mart 2017 Cuma 15:08
  • Galatasaray’da Sneijder şoku!03 Mart 2017 Cuma 14:09
  • Beşiktaş'a Dortmund'dan 19'luk sol açık geliyor03 Mart 2017 Cuma 12:14
  • Luis Enrique bırakıyor03 Mart 2017 Cuma 10:09
  • Fernando Torres ölümden döndü!03 Mart 2017 Cuma 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti