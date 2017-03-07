Galatasaray’a dava şoku

Galatasaray'da 2014 yılında Trabzonspor’dan 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı transfer edilen Olcan Adın ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Olcan'ın kontratı sezon başında tek taraflı olarak fesh edilmiş, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu devre arasında Akhisar'ın yolunu tutmuştu.

Olcan'ın haksız şekilde sözleşmesinin fesh edildiğini belirterek, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde 14 milyon TL'yi bulan dava açtığı ortaya çıktı. Olcan, iptal edilen iki yıllık kontratına karşılık 6 milyon 249 bin TL'nin yanı sıra 2 milyon Euro tutarında da tazminat talebinde bulundu.

Kasım ayında başlayan davanın önümüzdeki aylarda sonuçlanacağı, konuyu hukukçulara inceleten G.Saray yönetiminin 12 milyon TL'ye yakın bir rakamı Olcan'a ödemek zorunda kalabileceği öğrenildi. Habertürk’te yer alan habere göre, Galatasaray mali tablolarında da bu gelişmeye yer verdi.

Dursun Özbek yönetimi, 29 Ağustos 2016'da Olcan'ın sözleşmesini fesh etmiş ve ertesi gün Amerika'dan Nigel De Jong'u getirmişti.