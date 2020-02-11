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Galatasaray'a kayyum atanması davası reddedildi

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Galatasaray'a kayyum atanması davası reddedildi
Galatasaray'a kayyum atanması davası reddedildi

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili davayı reddetti.

Galatasaray'da idari ibrasızlıkla başlayan, sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili dava 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

'Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması' istemine ilişkin açılan davanın İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmasına, davacı Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın avukatları ile davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin avukatları katıldı.

Mahkeme, davacıların 'bir ay içerisinde seçimli genel kurulun toplanması' talebinin reddine karar verdi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün geçen yıl mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulunda, mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, konuyu yargıya taşıyarak ibrasızlık sonucu tüzük gereği alınması gereken seçim kararına tedbir koydurmuştu.

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