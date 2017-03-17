Galatasaray'da 3 isim Trabzonspor maçında yok

Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcuya 18 kişilik kadroda yer verilmedi.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.
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