Galatasaray'da bir Kıbrıslı Türk daha parlıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve sınırlı alanda taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı. Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in isteğiyle takımın atletik performans departmanında göreve başlayan Aysel Uçkan da antrenmanda yer aldı.

AYSEL UÇKAN KİMDİR?

Kıbrıs doğumlu olan ve ilk öğrenimini burada tamamlayan Uçkan, lisans eğitimini Galler'deki Swansea Üniversitesi Spor ve Egzersiz Bilimleri bölümünü bitirdikten sonra İngiltere Premier League ekiplerinden Swansea City Futbol Kulübü kadın futbol takımında bir sezon maç ve performans analisti olarak görev yaptı. İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı üzerine yüksek lisansını gerçekleştiren Aysel Uçkan, son yedi ayda ise Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunuyordu.

(haberler.com)