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Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti

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Hasan Şaş: Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım.
Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti

Hasan Şaş: Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sarı-kırmızılı ekipten ayrıldığını sosyal medya hesabında duyurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, görevinden istifa etti.

Kişisel Instagram hesabında bir açıklama yayınlayan Şaş, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım, bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşça kalın..."

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