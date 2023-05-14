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Galatasaray’da hedef önce şampiyonluk sonra kasa

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Galatasaray'da şampiyonluk ve yeni yayın gelirleri; forma, kombine ve loca satışları; stat sponsorluğu ve oyuncu satışları gibi kalemlerden beklenti yaklaşık 2 milyar lira. Bu rakam kulübün mevcut borcunun neredeyse yarısına yakın.
Galatasaray’da hedef önce şampiyonluk sonra kasa

Süper Lig'de şampiyonluk için büyük bir avantaj elde eden ve 3 maçını kazanması halinde zaferini ilan edecek olan Galatasaray'da yönetim, kulübün maddi durumunu düzeltmenin çarelerini ararken kupaya odaklandı. Sarı-kırmızılılar, futbol takımının mutlu sona ulaşması halinde önemli gelirler elde edecek.

Mevcut projeler de eklendiğinde yönetimin eli, kısa ve orta vadeli süreçte kulübün ekonomisini ayağa kaldırmak için güçlenmiş olacak. Galatasaray, şampiyonluk geliri olarak kasasına 33 milyon TL koyacak.

OYUNCULARDAN 30 MİLYON EURO

Forma, kombine ve loca satışlarından 700-800 milyon liraya yakın gelir bekleniyor. Futbolcu transferlerinden kasaya en az 25-30 milyon Euro (Dünkü kurla yaklaşık 600-650 milyon TL) girmesi planlanıyor. Stat sponsorluğu, yeni sezon öncesi güncellenecek yayın geliri ve
Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda elde edilecek gelirlerin de 500 milyon liraya ulaşması öngörülüyor. Bu da sarı-kırmızılılar için yaklaşık 2 milyar liralık gelir anlamına geliyor. Bu rakam, kulübün mevcut borcunun (4.6 milyar TL) neredeyse yarısına yakın.

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