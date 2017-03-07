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Galatasaray'da şok istifa!

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Galatasaray'da şok istifa!
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Sportif A.Ş.'deki futbolla ilgili görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Nasuhi Sezgin, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla ilgili olarak da, "Sehven ağzımdan çıkan 'Bilerek kaybettik' ifadesinin kötü niyetle yorumlanması beni derinden üzdü" dedi.

 

 

Yazılı bir açıklama yapan Nasuhi Sezgin şu ifadeleri kullandı;

 

 

"Deplasmanda Antalyaspor'u 3-2'lik skorla yendiğimiz maçın ardından sıcağı sıcağına yaptığım açıklamaların kamuoyunda farklı yorumlara neden olduğunu üzülerek görmekteyim.

 

 

Yaşanan beklenmedik puan kayıplarını hatırlatmak amacıyla 'Bildiğiniz nedenlerle kaybettik' demek isterken, sehven ağzımdan çıkan "Bilerek kaybettik" ifadesinin kötü niyetle yorumlanması beni derinden üzdü.

 

 

Şahsen, bu sezon ligde yaşanan vahim hataların, çalınan skandal düdüklerin spor kamuoyu tarafından net olarak görüldüğünü ve tüm bu hataların rakiplerin lehine bizim aleyhimize olduğunun da gayet iyi bilindiğini düşünüyorum. Sözlerimin de bu manada değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum.

 

 

Galatasaray'ın tıpkı geçmişte olduğu gibi dün de sahada verdiği haklı ve tertemiz mücadelenin en yalın, en çıplak hali maçın uzatma dakikalarında attığı golün ardından futbolcumuz Eren Derdiyok'un bakışlarında gizlidir.

 

 

Yaşanan rezaletler karşısında susanlara sesleniyorum: Eren Derdiyok'un bakışlarını sakın aklınızdan çıkarmayın, o gözlerde haklı olanların cesareti ve gururu gizlidir. O gözler, 25 milyon Galatasaraylının gözleridir ve nereye sığınırsanız sığınız o gözler hep üzerinizde olacaktır.

 

 

Tüm bu çıplak gerçeklere rağmen, Galatasaray camiasına zarar vermek isteyenlere fırsat tanıdığım için Sportif A.Ş.'deki futbolla ilgili görevlerimden istifa ediyorum."

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