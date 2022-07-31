Galatasaray’da tarihi oylama

Galatasaray'da gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için üyelerin karar günü... Yönetim, genel kuruldan istediğini alırsa sarı-kırmızılı kulübe ait tesisler taşınacak, değiştirilecek veya yenilenecek.

Galatasaray Kulübü'nde; yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı bugün yapılıyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre saat 10.00'da başladı.

Yönetim kurulu, toplantıda üyelerden, eldeki mevcut alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmeleri imzalama konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi isteyecek.

FLORYA’YA KONUT PROJESİ

Son dönemde yönetim kurullarının ibra edilmemesinden dolayı kulüpte yaşanan olumsuzlukların giderilmesi, iç barışın ve birlikteliğin sağlanması için izlenecek yol haritası da toplantıda görüşülecek.

Oylamada yönetime yetki verilmesi durumunda, Galatasaray ile özdeşleşen Florya Metin Oktay Tesisleri de tarihe karışacak. Tesisler aynı adla Kemerburgaz'a taşınırken bu alanda Emlak Konut'a ait olan 40 dönümlük arazi satın alınarak, iki parselde toplam 63 dönümlük arsa ve 97.000 m2'lik inşaat alanında konut projesi geliştirilecek.

DÜNYA YILDIZLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Galatasaray efsanesi Metin Oktay'dan adını alan, dünyaca ünlü sayısız sporcuya ev sahipliği yapan Florya'daki tesisler, 80 hektarlık alanda kurulu. 1982'de tamamen bitirilip faaliyete geçen; yıllarca Türkiye'nin en iyi altyapı merkezi olarak gösterilen tesislerde yönetim ve kamp binaları, 4 futbol sahası, kapalı spor salonu, futbol okulu, hastane, kafeteryalar ve eğlence alanları bulunuyor.