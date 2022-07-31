  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Galatasaray’da tarihi oylama

» »
Galatasaray'da gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için üyelerin karar günü... Yönetim, genel kuruldan istediğini alırsa sarı-kırmızılı kulübe ait tesisler taşınacak, değiştirilecek veya yenilenecek.
Galatasaray’da tarihi oylama

Galatasaray Kulübü'nde; yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı bugün yapılıyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre saat 10.00'da başladı.

Yönetim kurulu, toplantıda üyelerden, eldeki mevcut alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmeleri imzalama konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi isteyecek.

FLORYA’YA KONUT PROJESİ

Son dönemde yönetim kurullarının ibra edilmemesinden dolayı kulüpte yaşanan olumsuzlukların giderilmesi, iç barışın ve birlikteliğin sağlanması için izlenecek yol haritası da toplantıda görüşülecek.

Oylamada yönetime yetki verilmesi durumunda, Galatasaray ile özdeşleşen Florya Metin Oktay Tesisleri de tarihe karışacak. Tesisler aynı adla Kemerburgaz'a taşınırken bu alanda Emlak Konut'a ait olan 40 dönümlük arazi satın alınarak, iki parselde toplam 63 dönümlük arsa ve 97.000 m2'lik inşaat alanında konut projesi geliştirilecek.

DÜNYA YILDIZLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Galatasaray efsanesi Metin Oktay'dan adını alan, dünyaca ünlü sayısız sporcuya ev sahipliği yapan Florya'daki tesisler, 80 hektarlık alanda kurulu. 1982'de tamamen bitirilip faaliyete geçen; yıllarca Türkiye'nin en iyi altyapı merkezi olarak gösterilen tesislerde yönetim ve kamp binaları, 4 futbol sahası, kapalı spor salonu, futbol okulu, hastane, kafeteryalar ve eğlence alanları bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSYD Kupası'nı oynayacak takımlar belirlendi28 Temmuz 2022 Perşembe 17:11
  • Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk çalışmasını yaptı27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:50
  • Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına tur için çıkacak26 Temmuz 2022 Salı 10:50
  • Polis Salon Turnuvası başladı25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:49
  • Fenerbahçe'de aylardır beklenen golcü transferi bitiyor!25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:45
  • Seferovic: İyi bir takımımız var, iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:13
  • Süper Lig’de 2022-23 sezonu 1. ve 2. hafta programı açıklandı24 Temmuz 2022 Pazar 12:20
  • Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’nin Süper Lig’den son transferi: Benjamin Tetteh23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:55
  • U 11 Minik Futbol Turnuvası Yapıldı23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:51
  • Hamitköy kros yaptı23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti