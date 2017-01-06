Galatasaray'da tek sağlam kaleci Batuhan kaldı!

Sarı-kırmızılıların as kalecileri Fernando Muslera, Cenk Gönen ve Eray İşcan sakatlandı

Galatasaray'da üç kalecinin birden aynı anda sakatlanması nedeniyle sağlam kaleci olarak sadece 17 yaşındaki Ahmet Şen isim kaldı

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın el serçe parmağında çıkık, yedek kaleci Cenk Gönen'in sol dizinde ise yırtık tespit edildi.



Sarı-kırmızılıların 3. kalecisi Eray İşcan da akşam idmanında sakatlandı.



Galatasaray kadrosunda sağlam kalan tek kaleci, Galatasaray U21 takımının kalecisi Batuhan Ahmet Şen oldu.