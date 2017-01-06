Galatasaray'da tek sağlam kaleci Batuhan kaldı!

Galatasaray'da üç kalecinin birden aynı anda sakatlanması nedeniyle sağlam kaleci olarak sadece 17 yaşındaki Ahmet Şen isim kaldı
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın el serçe parmağında çıkık, yedek kaleci Cenk Gönen'in sol dizinde ise yırtık tespit edildi.
Sarı-kırmızılıların 3. kalecisi Eray İşcan da akşam idmanında sakatlandı.
Galatasaray kadrosunda sağlam kalan tek kaleci, Galatasaray U21 takımının kalecisi Batuhan Ahmet Şen oldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.