Galatasaray'da tepki istifaları

Galatasaray Kulübü'nün mali genel kurulunda FETÖ/PDY ile ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihraç edilmemesine tepki gösteren 4 kulüp üyesi istifa etti.

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile (FETÖ/PDY) ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihraç edilmemesine tepki gösteren 4 kulüp üyesi istifa etti.

Üsküdar Belediyespor Kulübü Başkanı Mecit Çetinkaya ile oğlu Mecit Mert Çetinkaya, kızı Hacer Zeynep Çetinkaya ve gelini Ahu Çetinkaya, sarı-kırmızılı kulübe gönderdikleri ihtarname ile Galatasaray Kulübü üyeliklerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Dört ismin, kulübe gönderdikleri ihtarnamede, şu ifadeler yer aldı:

"Düşmana değil, milletine kurşun sıkan, 249 Türk'ü şehit, 200'den fazla vatandaşımızı gazi edenlere methiyeler düzdüğü gibi hainliklerini de halen kahramanlık olarak izah etme cüretini gösteren şahısların, nasıl olup da 'sporcu' gibi gösterilmeye çalışıldığını anlayamıyoruz, kabullenemiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını ve kutsal emanetlerini ayaklar altına alan bu 'çoğunluk'un, en zor zamanlarda verdiği destekle tüm Galatasaraylıların gönlünü fetheden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dahi hakarete yeltenip marşlar eşliğinde 'hainlik eğlencesi' yapmaları içimizi kanatmıştır. Bu sebeplerle, haine 'sporcu', katile 'futbolcu' diyen 'çoğunluğa' sahip Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyeliğinden istifa ediyoruz."