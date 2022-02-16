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Galatasaray'da Torrent'in Yerine Olay Hoca! Başkan'ın Eşiyle Aynı Yatakta Basılmıştı

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Galatasaray'da Torrent'in Yerine Olay Hoca! Başkan'ın Eşiyle Aynı Yatakta Basılmıştı
Galatasaray'da Torrent'in Yerine Olay Hoca! Başkan'ın Eşiyle Aynı Yatakta Basılmıştı

Galatasaray'ın Portekizli futbol danışmanı Luis Campos, yetersiz bulduğu teknik direktör Domenec Torrent yerine takımın başına dünyaca ünlü hoca Leonardo Jardim'i getirmek istiyor.

Suudi kulübü Al Hilal'den ayrılan Portekizli hoca ile ilgili son sözü Başkan Burak Elmas söyleyecek. Monaco'yla tarihi başarılar yaşayan Jardim, daha öncesinde görev aldığı Olympiakos'tan başkanın eşiyle ilişki yaşadığı için kovulmuştu.

Domenec Torrent yönetiminde 5 maça çıkan Galatasaray, bu mücadelelerde galibiyet yüzü göremedi. İspanyol hocanın ortaya koyduğu bu kötü performans sonrası sarı-kırmızılıların futbol aklı Luis Campos, Leonardo Jardim'i takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.

JARDIM'İN ADINI BURAK ELMAS'A ÖNERDİ

Luis Campos'un görev yaptığı dönemde Leonardo Jardim'i takımın başına getiren ve efsane bir nesil yakalayan Monaco, Mbappe, Fabinho, Bernardo Silva ve Lemar gibi yıldız isimleri dünya futboluna kazandırmıştı. Torrent'ten memnun olmayan Luis Campos'un aynı projeye Galatasaray'da start vermek istediği ve Leonardo Jardim'in adını Burak Elmas'a sunduğu öğrenildi.

 

BAŞKAN'IN EŞİYLE YATAKTA BASILDI

Monaco'nun başına geçmeden önce Olimpiakos'u çalıştıran Leonardo Jardim, Yunan ekibinin başkanı Evangelos Marinakis'in eşiyle beraber yatakta yakalanmış ve bu sebepten kulüpten gönderilmişti.

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