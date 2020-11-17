Galatasaray’da üç futbolcu Covid-19’a yakalandı

Galatasaray’da üç futbolcunun Covid-19’a yakalandığı açıklandı.
Kulübün açıklamasına göre, milli takım arasının ardından futbolculara ve personele Covid-19 testi yapıldı.
Üç futbolcuda test sonucunda virüse rastlandı. Böylece, kulüpteki pozitif vaka sayısı beşe yükseldi.
Oyuncuların tedavi protokolü ve karantina sürecinin başladığı duyuruldu.
Turan duyurdu
Öte yandan futbolcu Arda Turan, Instagram hesabından şunları yazdı: “Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere.”
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