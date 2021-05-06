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Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti

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Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti
Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti

Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiği duyurusunun ardından istifa ettiklerini açıkladı.

Mahmut Recevik, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum." paylaşımında bulundu.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten tepki

Galatasaray başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Metin Öztürk, sosyal medya hesabı Twitter'dan, aday yönetim kurulu listesindeki isimlerle Galatasaray Stadyum Müzesi önünden çekilmiş bir fotoğrafla, "Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız." paylaşımında bulundu.

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: Bu seçim mutlaka yapılacak

Galatasaray başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas, olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Burak Elmas, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz. 'Erteleme' koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı Divan Kurulu'na teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel Kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray bitti demeden bitmez!"

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