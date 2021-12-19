  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Galatasaray'dan Gece Yarısı Zorbay Küçük Sitemi: Bardağı Taşıran Son Damla

» »
Galatasaray'dan Gece Yarısı Zorbay Küçük Sitemi: Bardağı Taşıran Son Damla
Galatasaray'dan Gece Yarısı Zorbay Küçük Sitemi: Bardağı Taşıran Son Damla

Galatasaray'ın Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara söylediği sözler damga vurdu. Konuya ilişkin sert bir açıklama yayınlayan Galatasaray Kulübü, " Zorbay Küçük'ün milli formayı terleten; bu sene Avrupa kupalarında büyük başarı elde edip Türk futbolunun seyrini değiştiren kıymetli futbolcularımıza yönelik hakaretamiz ifadeleri bardağı taşıran son damla olmuştur." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular, hakem Zorbay Küçük'le sözlü tartışma yaşadı. Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara "Go lan", Kerem Aktürkoğlu'na ise "Yalancı" demesi gündeme oturdu.

Galatasaray, Başakşehir maçında hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara olan yaklaşımına çok sert sözlerle tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada artık tahammül sınırlarının aşıldığı vurgulandı.

 

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"HAKARETAMİZ İFADELER BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLMUŞTUR"

Galatasaray aleyhine yapılan hakem hatalarının haftalardır süregelmesi, bunların tesadüf olmadığını sadece Galatasaraylılara değil Türkiye spor kamuoyuna da düşündürmektedir. Nitekim, bu yöndeki görüşler eski MHK başkanları, hatta rakip takımların taraftarı olduğu bilinen spor yorumcuları tarafından dahi dile getirilmiştir. Bu hataların Galatasaray'ın sportif başarılarına ve mali kaynaklarına verdiği zararlar tahammül sınırlarımızı zorlarken, 18 Aralık 2021 tarihli Medipol Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ün milli formayı terleten; bu sene Avrupa kupalarında büyük başarı elde edip Türk futbolunun seyrini değiştiren kıymetli futbolcularımıza yönelik hakaretamiz ifadeleri bardağı taşıran son damla olmuştur.

"TÜRK FUTBOLUNDA GÖREV ALMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bugün, saha içinde ve dışında, hakem hatasının ötesinde bir skandal yaşanmıştır. Tarafsız olması gerekirken sporcularımıza hakaret eden, spor ahlakından nasibini almamış bu kişinin, Türk futbolunda görev alması kabul edilemez. Zorbay Küçük, gözlemci raporlarında da görülebileceğinden şüphe etmediğimiz haddini bilmez davranışları karşısında bir yaptırıma maruz bırakılmazsa, bu kayıtsızlığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkça Galatasaray'ın karşısında durması olarak yorumlayacağız.

"ATILMASI GEREKEN HER TÜRLÜ HUKUKİ ADIMI ATMAKTAN İMTİNA ETMEYECEĞİZ"

Hakemin görevi adalet dağıtmaktır. Ancak, hakemler Galatasaray söz konusu olunca adaletsizliği, çifte standardı ve karşı tarafı kayırmayı normal hale getirmişlerdir. Galatasaray'a yapılanlar Türkiye Süper Ligi'ni trajikomik bir müsamereye dönüştürmekte, takımların performanslarını sorgulayarak oyunu güzelleştirmelerini önlemekte ve önde koşar görünenlerin de bu performansına gölge düşürmektedir. Sadece Galatasaray Spor Kulübü'nün değil Türk futbolunun menfaatlerine zarar veren bu davranışlara karşı atılması gereken her türlü hukuki adımı atmaktan imtina etmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muslera'nın Yan Bağında Yırtık, Ön Çapraz Bağında Esneme Tespit Edildi14 Aralık 2021 Salı 20:26
  • Kalp Rahatsızlığı Geçiren Kun Agüero Futbolu Bırakıyor14 Aralık 2021 Salı 19:04
  • Son Dakika! Muslera Yerinden Kalkamadı13 Aralık 2021 Pazartesi 19:58
  • Son Dakika! UEFA'daki Skandal Hata Sonrası Şampiyonlar Ligi Kurası Tekrar Edildi13 Aralık 2021 Pazartesi 19:42
  • Trabzonspor, Avcı İle Üçüncü En İyi Yenilmezlik Serisini Elde Etti12 Aralık 2021 Pazar 16:06
  • MLS'te Şampiyon New York City12 Aralık 2021 Pazar 15:21
  • Acemilik Mi, Art Niyet Mi? Manchester City Maçındaki Skandal Futbol Dünyasını Salladı12 Aralık 2021 Pazar 12:43
  • AKSA liglerinde alınan sonuçlar11 Aralık 2021 Cumartesi 18:46
  • Fatih Terim'in Son Durumu Netlik Kazandı10 Aralık 2021 Cuma 19:53
  • Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti09 Aralık 2021 Perşembe 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti