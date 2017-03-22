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Galatasaray’dan Jose Sosa bombası

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Galatasaray’dan Jose Sosa bombası
Galatasaray, devre arasında Fenerbahçe'nin de talip olduğu Jose Sosa'yı transfer etmek için harekete geçti.

Cimbom, ses getirecek bir transfer için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, büyük umutlarla gittiği Milan'da mutsuz olan Jose Sosa için İtalyan devi ile temasa geçiyor.

Yeni sezonda kötü anılarla dolu iki yılı telafi etmek adına ince eleyip sık dokuyacak olan Galatasaray yönetimi, bu kez nokta transferler yapmakta kararlı. Terörü bahane ederek ülkemizden ayrılan ve Milan'ın yolunu tutan Sosa, burada aradığını bulamadı. Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşamayan ve istediği süreleri alamayan Arjantinli futbolcu, artık ayrılmaya sıcak bakıyor. İtalyan ekibi de Sosa'nın takımda vedasına onay vermeye hazır. Sarı-kırmızılı kulüp, Milan'ın kapısını çalarak Tangocuyu isteyecek.

Beşiktaş'ın geçen yılkı şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden olan Arjantinli futbolcu, Türkiye ligine damga vurmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor da oynatacağı 3-5-2 sisteminde en önemli parçanın Sosa olacağını ve bu futbolcuyu takımında görmek istediğini yönetime iletti.

Milli arada transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı yönetimbu transfer için Futbol Direktörü Cenk Ergün'ü önümüzdeki hafta İtalya'ya gönderecek ve ilk temas sağlanacak.Milan'ın, sözleşmesi seneye bitecek olan Sosa için yüksek bir bonservis talep etmesi beklenmiyor.

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