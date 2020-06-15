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Galatasaray'dan Muslera açıklaması

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Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması
Galatasaray'dan Muslera açıklaması

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Fernando Muslera'nın yarın ameliyat olacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde; "Oyuncumuz Florin Andone’nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.

Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir."

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