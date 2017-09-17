Galatasaray'ı Kıbrıslı Türk yıldız Sivri sırtladı!

2-2’lik skorla berabere sonuçlanan maçta, Galatasaray U21 Takımı’nın hanesine yazdırdığı 2 golü de Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri atarak takımı sırtladı.
Ahmet Sivri böylelikle, takımı adına neredeyse her maçta gol atmaya devam etmiş oldu.
2-2’lik skorla berabere sonuçlanan maçta, Galatasaray U21 Takımı’nın hanesine yazdırdığı 2 golü de Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri atarak takımı sırtladı.
Ahmet Sivri böylelikle, takımı adına neredeyse her maçta gol atmaya devam etmiş oldu.
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