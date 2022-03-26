  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Galatasaray'ın borcu açıklandı

» »
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Bikem Kanık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan yıllık olağan mali genel kurulda sunum yaptı.

Yönetim olarak hazırlanan denk bütçeye bağlı kalmaya çalıştıklarını aktaran Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi.

Öte yandan genel kurulda, kulüpte otizm yüzme şubesinin kurulması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pogba’nın Dünya Kupası şampiyonluk madalyası çalındı24 Mart 2022 Perşembe 15:30
  • Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye Götürüyor23 Mart 2022 Çarşamba 00:18
  • Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu22 Mart 2022 Salı 19:50
  • Galatasaray’ın stadı panelleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’nda22 Mart 2022 Salı 16:55
  • Domenec Torrent: Pozisyonun neden penaltı olduğunu anlamıyorum, çok saçma20 Mart 2022 Pazar 19:05
  • Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor19 Mart 2022 Cumartesi 16:30
  • Chelsea'ye üç talip19 Mart 2022 Cumartesi 16:15
  • Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu18 Mart 2022 Cuma 16:35
  • Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kuraları çekildi18 Mart 2022 Cuma 16:30
  • Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için imza töreni düzenledi17 Mart 2022 Perşembe 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti