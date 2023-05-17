Galatasaray’ın en büyük hedefi: 20 Mayıs’ta şampiyonlukla Fenerbahçe maçına çıkmak

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, İstanbulspor'un konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Galatasaray’da alınan kritik 3 puan yeni bir ihtimali beraberinde getirdi. Sarı kırmızılıların gözü kulağı 5 puan geriden gelen takipçisi Fenerbahçe’nin, Trabzonspor ile oynayacağı maça çevrildi.

20 MAYIS’TA ŞAMPİYONLUK

Lig ikincisi Fenerbahçe yarın sahasında ağırlayacağı Trabzonspor’a puan kaybederse, Cimbom 20 Mayıs’ta şampiyonluğunu ilan edebilir. Hafta sonu Türk Telekom Arena’da Sivasspor’u ağırlayacak Galatasaray, 20 Mayıs’ta şampiyonluğunu ilan ederek Fenerbahçe maçında kupayı kaldırmak istiyor.

Bunun için en büyük şart Trabzonspor’un form durumuna bağlı olacak. Yeni hocası Bjelica ile ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan son şampiyon Trabzonspor’un Kadıköy’de 1 puan alması bile Galatasaray için yeterli olacak. Sarı lacivertlilerle aradaki puan farkını ‘maç fazlasıyla’ sekize çıkaran Aslan'da cumartesi günü şampiyonluğu ilan etme fırsatı kapıda.

HÜKMEN GALİBİYETLER DEVREYE GİRECEK

An itibariyle 68 puanı bulunan Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, mağlup olursa aynı puanda kalacak. Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Kanarya böylece maksimum 80 veya 81 puan toplayabilecek. İstanbulspor galibiyeti ile 76 puana yükselen Galatasaray ise Sivasspor’u da devirirse 79 puan yapacak. 1 hükmen maçı olan Galatasaray böylece 82 puanı garantilemiş olacak.