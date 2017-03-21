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Galatasaray’ın yıldızı Chedjou sezon sonu gidiyor

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Galatasaray’ın yıldızı Chedjou sezon sonu gidiyor
Galatasaray'ın Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, sezon sonu sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağını açıkladı.

Lige verilen milli takım arasında Fransa’ya giden Galatasaray’ın tecrübeli savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, katıldığı bir televizyon programında takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Chedjou, “Milli takım dönüşünde bilmediğim sebeplerden dolayı 1 ay boyunca B Takım ile çalıştım. Kararın sebebini teknik direktörümüzle konuştuğumuzda, yaptığım bir gol sevincinde yönetimi hedef aldığım için cezalandırıldığımı öğrendim. Sezon sonu bitecek olan sözleşmemi Galatasaray’ın uzatmak istemediğini düşünüyorum. Kariyerime Fransa’da devam edebilirim” dedi.

Devre arasında Fransa’dan teklifler aldığını belirten Chedjou, İngiltere Premier Lig ekipleri Swansea ve Southampton’ın da kendisi ile ilgilendiğini söyledi. Özellikle Southampton Menajeri Claude Puel’in kendisini transfer etmek için büyük çaba gösterdiğini ifade eden Chedjou, Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek için anlaşamadığından dolayı transferin gerçekleşmediğini sözlerine ekledi.

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