Galatasaray'la anlaşan Fatih Terim, ne kadar alıyor?

Tecrübeli teknik direktör, Galatasaray'dan yıllık 18 milyon TL net ücret alacak

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ile bir araya geldi ve noktayı koydu. Tecrübeli teknik adamla 5 yıl daha anlaşmaya varıldı.

Hürriyet'in haberine göre, ekim ayında prensip anlaşmasına varılan ve boş sözleşmeye imza atan Fatih Terim’in yeni kontratı resmiyete döküldü. Galatasaray Kulübü, Terim’in 2024 Mayıs ayına kadar olan yeni sözleşmesini Mart ayının ilk haftasında Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen iletecek.

Sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz hafta Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir ile bir araya geldi.

Terim’in 5 yıllık sözleşmesi tüm detayları ile bu zirvede hazırlandı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’dan herhangi bir ücret artışı talep etmedi. Taraflar mevcut sözleşme şartları ile yola devam edecek.

Tecrübeli teknik adamın 5 yıllık yeni sözleşmesinde tazminat maddesi yer almayacak. Başarı odaklı kontratta Terim, sadece şampiyonluk halinde 2017 yılında imzaladığı kontratta olduğu gibi yaklaşık 500 bin Euro ekstra prim alacak.

TFF’ye önümüzdeki hafta bildirilecek olan kontratta Terim, şu anda olduğu gibi Galatasaray Kulübü'nden yıllık 3 milyon Euro'nun karşılığı olan 18 milyon TL net ücret alacak.

Bu sözleşme, tecrübeli teknik adamın Galatasaray Kulübü ile en uzun süreli imza attığı anlaşma olacak.