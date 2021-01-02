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Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

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Elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.
Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • "Cerrahi müdahale yılbaşı gecesi başladı. Saat 5'e doğru bitti. Sonrasında gerekli medikal tedaviye başladık. Bugün de ilk gördüğümüzde planladığımız ve bilgilendirdiğimiz şekilde bir müdahalede bulunduk.
  • Görsel rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var ama bunlar değişebilir. Şu ana kadarki tüm gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak sol gözde artış var. Sağ gözde de toparlanma var."

Galatasaray İkinci Başkanı Abddurahim Albayrak da hastane önünde açıklama yaptı. Albayrak, şunları söyledi:

  • "Yılbaşına hastanede Omar'ın başında girdik. Kulübümüz adına Liv Hospital'e teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız aradı;  kendilerini doktor beyle görüştürdüm. Çok geniş bilgiler aldı sayın Bakanım. Kendileri yakından ilgileniyor, olayı yakından takip ediyor. Omar servise çıktı. Sağlık durumuyla ilgili doktor bey açıklama yaptı. Kulübüm, şahsım ve camiam adına bakanımıza teşekkür ediyorum."
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