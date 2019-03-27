  • BIST 91.338
  • Altın 228,638
  • Dolar 5,3308
  • Euro 5,9989
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Galatasaraylı hukukçulardan kayyum açıklaması

» »
Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom Stadyumu önünde bir basın açıklaması yaptı.
Galatasaraylı hukukçulardan kayyum açıklaması

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom Stadyumu önünde bir basın açıklaması yaptı. Kabasakal, 'Kayyum söylentisi söz konusu değildir. Galatasaray gibi büyük bir camianın kayyuma devredilmesi söz konusu değildir, seçenek bile değildir' dedi.

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom Stadyumu önünde bir basın açıklaması yaptı. 

Kabasakal, dernek olarak bugüne kadar kulübün menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu derneğin kuruluş amacı kulübümüze çıkarları doğrultusunda destek olmaktır. Bu doğrultuda hiçbir zaman şahsi menfaat gütmediğimiz gibi armaya duyduğumuz sevdadan başka bir gayemiz olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Herkes tarafından bilinmelidir ki derneğimizin kişilere veya gruplara bağlılığı yoktur. Geçtiğimiz cumartesi günü Galatasaray'ın yıllık mali olağan genel kurulunda yapılan oylama sonucu yönetim kurulumuz mali yönden ibra edilmez ancak her nedense idari yönden ibra edilmemiştir."

'KENDİ CAMİAMIZA DAHİ İZAH EDEMEDİK'

Futbol takımızın kıran kırana şampiyonluk mücadelesi verirken, CAS davası kazanılmışken, belki de uzun zamandan beri ilk defa kar açıklanmışken, oluşan bu tablo camiamızı endişelendirmiş olup, derneğimiz tarafından da olumlu karşılanmamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir ki seçimle gelmiş bir yönetim henüz bir senesini doldurmadan idari ibrasızlıkla gönderilsin. Yönetimin idari olarak ibra edilmemesini, bırakın spor kamuoyunu, kendi camiamıza dahi izah edemememizin üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.

'KULÜP SON 7 YILDA 5 BAŞKAN GÖRMÜŞTÜR VE BU İSTİKRARSIZLIĞIN GÖSTERGESİDİR'

"Galatasaray Başkanlığı, Galatasaray gibi büyük bir çınarın en üst ve kutsal makamıdır" diyen Oğuzhan Kabasakal, "Bu makamın gündemde olduğu gibi tartışılması, sarsıntıya uğratılması doğrudan kulübümüzün menfaatleri aleyhinedir. Galatasaray çok büyük bir ailenin çatısıdır. Galatasaray Lisesi de kurucu unsurudur. Galatasaray Lisesi de tartışma odağında olmamalıdır. Kulübümüzü lise ile karşı karşıya getirmek abesle iştigaldir. Kulübümüz son 7 yılda 5 başkan görmüştür ve bu istikrarsızlığın göstergesidir. Adnan Polat döneminde Yargıtay, mali ibranın idari ibrayı da kapsadığı hükmüne varmıştır. Genel kurulumuzda alınan bu kararla ilgili iki gün içerisinde bu hukuki süreç başlayacaktır. Bu kritik süreçte camiamıza sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Kim unutmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuksal süreçlerin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA, Neymar'ı suçlu buldu23 Mart 2019 Cumartesi 14:15
  • Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu20 Mart 2019 Çarşamba 16:47
  • Eski Galatasaray Başkanı Aysal'a dolandırıcılık suçlaması20 Mart 2019 Çarşamba 09:16
  • Koral Bozkurt: Spor ambargosuna bu şeklide dikkat çektik19 Mart 2019 Salı 16:42
  • La Liga rekora koşuyor19 Mart 2019 Salı 13:33
  • Panathinaikos-Olympiakos maçı olaylar nedeniyle tamamlanamadı19 Mart 2019 Salı 11:18
  • A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı19 Mart 2019 Salı 10:03
  • Beşiktaş, Japonya’da Anime İşine Giriyor15 Mart 2019 Cuma 23:39
  • Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler15 Mart 2019 Cuma 15:46
  • Türkiye'de hangi kulübün ne kadar borcu var ?14 Mart 2019 Perşembe 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti