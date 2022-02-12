Galatasaraylı Omar Elabdellaoui Yaşadığı Kaza İle İlgili Açıklamalarda Bulundu!

Sarı kırmızılıların lisansını yeniden çıkardığı Norveçli yıldız ismi Omar Elabdellaoui, İngiliz basınına özel açıklamalarda verdi. Talihsizlik yaşayan futbolcu geçtiğimiz senenin yılbaşı gecesinde evinde havai fişek patlamasıyla yaralanmış, ardından ise hastaneye kaldırılmış ve sonrasında gözünden operasyon olmuştu.

İngiliz basınından The Guardian'a konuşan sağ bek yıl başı gecesi yaşadıklarını anlattı.

ZOR GÜNLERİNDEN BAHSETTİ

Futbolcu yaptığı kaza ile ilgili açıklamasında, 'O an sadece gözümde bir şey olduğunu ve onu çıkarıp temizlemem gerektiğini düşündüm. Ama sonra yüzümün tamamen yandığını ve her şeyin karardığını hissettim. Durumu anlamaya çalışıyordum ama bu kolay değildi. Barutun etkisiyle yüzüm yanmıştı. İnsanlar için durumun vahametini tereddüt etmeden anlatmak zordu sanırım. Bana yalnızca gerçeği söyleyin, ne kadar kötü olduğunu söyleyin' dedim. Doktor da bana 'Sol gözün çok kötü görünmüyor ama sağ gözün, onu bilemiyoruz' diye karşılık verdi. Söyleyiş tarzından iyi durumda olmadığını anladım.'

'Uyumaya cesaret edemedim. Sol gözümde birkaç günün ardından biraz ışık belirir belirmez, karanlıktan korktuğumdan uyumaktan da korktum, gözlerimi kapatmaktan da korktum. Solumdan küçücük bir ışık gelse de, ışığı kaybetmekten korktuğum için orada olup olmadığını sürekli kontrol ediyordum.'

'İlk günlerde gerçekten kontrolüm yoktu. Her şey karanlıktı. Gece mi gündüz mü olduğunu fark edemiyordum. Zaman mevzu dışı hale gelmişti. Bir çok insan, bir çok çıkan ses vardı. Göremiyor ama her şeyi duyuyorsanız, sesler çok daha gürültülü bir hale geliyor. Gerçekten çok özeldi. Kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Hayal etmeye çalışabilirsiniz, ama bu durumda olmayan başka biri için bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Sol gözümü kapıyor ve sağ tarafımdaki elimi ve sağdaki tüm hareketleri görebiliyordum. Bir rüyanın gerçek olması gibi bir mucizeydi. Görmenin bir rüya olduğu asla düşünülemez.' şeklinde açıklamalarına son verdi.