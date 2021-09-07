  • BIST 1.454,740
  • Altın 481,97
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Galaxy Note serisinde sona doğru

»
Güney Koreli elektronik devi Samsung, amiral gemilerinden ‘Galaxy Note‘ serisini rafa kaldırmaya kararlı.
Galaxy Note serisinde sona doğru
Fotoğraf: Samsung

Samsung daha önce bu yıl Note serisine yeni bir model eklemeyeceğini fakat gelecek yıl yeni bir Note telefonun piyasa çıkacağını belirtmişti.

Ancak şirketin Note serisine özgü ‘S-Pen’i önce ‘Galaxy S’ serisine ardından ise katlanabilir ‘Z Fold 3’ telefonlarına koyması ‘Note‘un sonu olarak yorumlandı.

Her iki telefonun da iyi satış rakamlarına ulaşması ve beğenilmesi de söylentileri kuvvetlendirdi.

Kısa süre önce ticari marka tescili başvurusu yapan Samsung’un yalnızca ‘Galaxy S’, ‘Galaxy A‘, ‘Galaxy Mve ‘Galaxy Z’ markalarını listeye aldığı ortaya çıktı.

Note‘ serisini adı ise listede yok.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medya hırsızları çoğaldı06 Eylül 2021 Pazartesi 21:45
  • Almanya, telefonlara 7 yıl boyunca güvenlik güncellemesi istiyor06 Eylül 2021 Pazartesi 19:52
  • Almanya, seçim öncesi Rusya'yı siber saldırılarla suçladı06 Eylül 2021 Pazartesi 18:45
  • Beats’in yeni kulaklığı Studio Buds satışa sunuldu04 Eylül 2021 Cumartesi 21:02
  • Antivirüs yazılımı ‘in’, kartuş out!04 Eylül 2021 Cumartesi 20:32
  • KVK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira para cezası04 Eylül 2021 Cumartesi 11:56
  • Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor04 Eylül 2021 Cumartesi 10:34
  • AB veri yasaları kapsamında WhatsApp'a rekor ceza!03 Eylül 2021 Cuma 17:10
  • NASA duyurdu: Uçan taksi denemeleri başladı03 Eylül 2021 Cuma 16:35
  • Rubrik ve Microsoft’tan stratejik iş birliği: Siber hırsızlara fidye ödeme devri kapanıyor03 Eylül 2021 Cuma 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti