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Galaxy S10 ile ilgili şaşırtan açıklama

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Samsung'un geçtiğimiz haftalarda dünyaya duyurduğu yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G'nin satış rakamlarıyla ilgili ünlü analistten ilginç bir açıklama geldi.
Galaxy S10 ile ilgili şaşırtan açıklama

Galaxy S10 serisi telefonlar ne kadar satacak?

SamsungGalaxy S10 serisi telefonlarının satış hacmini ilk etapta 30-35 milyon bandında bekliyordu. Ancak ünlü analist Ming-Chi Kuo, Samsung'un beklentilerin üzerinde bir satış gerçekleştireceğini açıkladı. Tutarlı tahminleriyle bilinen ve sektörden kabul gören bir isim olan Kuo, 40-45 milyon satış rakamına Samsung'un ulaşabileceğine dikkat çekti. 

Kuo'nun beklentiyi yükseltmesinde elbette bazı etkenler var. Birçok kullanıcının 2018 iPhone modellerinin aksine ekrandan parmak izi okuma, arka tarafta üç kamera ve çift yönlü kablosuz şarj gibi önemli özelliklere sahip olan Galaxy S10 serisini tercih edeceğini dile getiriyor.

Galaxy S10 satışlarının beklenenden daha iyi seviyeye ulaşacak olmasının bir başka nedeni olarak Çin. Apple’ın Çinli kullanıcıları etkileyemediği ve siyasi gerginliklerinde etkisiyle Samsung modellerine ilginin arttığı belirtiliyor.

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