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Galaxy S7 kendi kendine çatlıyor mu?

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Galaxy S7 kendi kendine çatlıyor mu?
Samsung'un amiral gemilerinden Galaxy S7'de "kendi kendine çatlama" sorunu mu var? Gelen şikayetler, bunu gösteriyor.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre, Samsung'un üst seviye telefonlarında ilk günden beri yaşandığı anlaşılan bir sorunun canını sıktığı kullanıcıların sayısı, giderek artıyor.

Kullanıcıların iddiasına göre Galaxy S7 ailesine ait cihazların kamerası, bir anda "çatlayabiliyor". Herhangi bir dış etki olmaksızın yaşanan bu durumun bazen telefon masanın üzerinde, kimse dokunmazken bile yaşandığı söyleniyor. Sorunu yaşayanlardan Sean adlı bir kullanıcı, başucunda duran telefonuna gece boyunca dokunmamasına rağmen camın "küçük bir kurşun deliği gibi çatladığını" söylüyor.

Google'da yapılacak küçük bir araştırma, Sean'ın başına gelenlerin benzerinin başkalarının da başına geldiğini gösteriyor. Sorunu yaşayan kullanıcıların bazıları kılıf kullandığını, bazıları ise kullanmadığını söylerken çoğu, telefonu düşürmediğini veya herhangi bir şekilde darbe gelmediğini söylüyor.

Samsung, sorunla ilgili sorumluluğu üstüne almazken, yaşananların müşterilerin hatası olduğu konusunda ısrar ediyor. Camı onarmak için 70 dolar talep edilmesi, kullanıcıların canını sıkarken Seattle merkezli bir hukuk firması olan Keller Rohrbach, yaşanan sorunu yakından incelemeye başladı. Dolayısıyla Samsung, yakında bir davayla karşı karşıya kalabilir.

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