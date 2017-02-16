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Galaxy S7 kullanıcılarına kötü haber!

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Galaxy S7 kullanıcılarına kötü haber!
Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıları son günlerde oldukça mutsuz. Çünkü güncelleme sonrasında cihazın pil ömrü %10 azaldı. İşte detaylar.

Geçtiğimiz yılın amiral gemileri Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri, satış başarısı ile uzun süre konuşuldu. Cihazlar halen satışta ve Android cephesinin en iddialı modelleri arasında. Ancak son günlerde cihazların pil ömürleriyle ilgili dikkat çeken bir problem var.

Samsung, geçtiğimiz günlerde bu iki model için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınladı. Güncellemeyi cihazlarına indiren kullanıcılarda pil ömrü ile ilgili şikayetler dikkat çekmeye başladı. Söz konusu şikayetler, yapılan testler ile haklı çıktı. Şikayetlerin sebebi ise cihazların güncelleme sonrasında daha az kullanım süresi sunduğu yönünde.

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