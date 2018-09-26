Mağusa Türk Gücü, yeni sezonda her alanda zirveyi hedefliyor. Sezonun ilk haftasına, tüm yaş kategorilerinde galibiyetle başlayan sarı- yeşilli camiada, hedef lig sonunda da zirvede yer almak.

Mağusa Türk Gücü, yeni sezonda her alanda zirveyi hedefliyor. Sezonun ilk haftasına, tüm yaş kategorilerinde galibiyetle başlayan sarı- yeşilli camiada, hedef lig sonunda da zirvede yer almak.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, 2018-2019 sezonu hakkındaki düşünceleri, altyapı ve tesisleşme çalışmaları ve göreve geldikleri günden itibaren yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“ Sportif alanda hedefimiz şampiyonluktur”

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, 2018-2019 sezonu öncesinde Mağusa Türk Gücü A Takım’ı olarak şampiyonluk hedeflediklerini, U21, U-17 ve U-15 takımlarında ise üst sıraları hedefleyen ve Mağusa Türk Gücü’nün geleceğini oluşturacak takımlar yarattıklarını belirtti.

Bozkurt, A Takım’da yapılan transferlerin tamamen şampiyonluğa ulaşmak için yapılan transferler olduğunu belirtirken, bu bağlamda geçmişte camiadan koparılan Uğur Gök’ün yanı sıra, Şenol Şoför, Mehmet Erol, Yusuf Yontar, Ufuk Şimşek ve Orhan Kalaycı’yı transfer ettiklerini ve yabancı transferinde ise Peter Ebi ve Obide’yi takıma takviye ettiklerini hatırlattı.

“Galibiyeti arzulayan bir Mağusa Türk Gücü izlettireceğiz”

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, rekabetçi bir kadro oluşturduklarını, sahada pres yapan ve galibiyeti arzulayan bir Mağusa Türk Gücü’nü taraftarlarına izlettireceklerini belirtti.

Bu konuda sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarında takımın ne kadar istekli ve arzulu olduğunu kendilerine gösterdiğini aktaran Koral Bozkurt, ligin başlamasına kısa bir süre kala yeni transferlerden Şenol Şoför’ün sakatlığının kendilerini çok üzdüğünü ve 2018-2019 sezonunun sakatlıksız bir sezon olmasını ve sezon sonu şampiyon olmak istediklerini söyledi.

“ Altyapı tesislerimizin çalışmaları devam ediyor”

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, kulüp lokalinde belirli düzenlemelerin yapıldığını, altyapı tesislerinin de çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bozkurt, ilk antrenman sahasının 15 gün içerisinde hazır olacağını belirtirken, Canbulat Stadı’nın ihaleye çıkması için yoğun bir çaba harcadıklarını ve sahanın da ihaleye çıktığını belirterek çalışmaların yakın zamanda başlayacağını ve sahanın yeni sentetik çime kavuşacağını vurguladı.

Bozkurt, ligin 2. yarısında ya da daha bir erken zamanda maçlarını Canbulat Stadı’nda oynayabileceklerini kaydederken Canbulat Stadı’nın ihaleye çıkmasında kendilerine çok destek veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sn. Teberrüken Uluçay’a da çok teşekkür etti.

“ Mağusa Türk Gücü camiasına yeteri kadar sahip çıkılmıyor”

Başkan Koral Bozkurt, iyi bir yönetim kuruluna sahip olduklarını , fakat yapabileceklerinin de belirli bir noktaya kadar olduğunu ifade ederek, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün bütçesinin süper lig ekiplerinin içerisinde en yüksek bütçe olduğunu söyledi.

Bozkurt, yönetim kurulu olarak bu işi yapabildikleri kadar yapacaklarını anlatırken, daha önceki dönemlerde de yönetimde aktif olmasalar da geçmiş yönetimlerin ve takımın yanında olduklarını hatırlattı.

Şu an Mağusa Türk Gücü gönüllülerinin camiasına yeteri kadar sahip çıkmadığını aktaran Bozkurt, bir çok Mağusalı iş adamının spora ve kendilerine katkı yapmaktan çekindiğini gözlemlediğini söyledi.

Bozkurt, sürecin bu şekilde devam etmesi halinde kendilerinin de bir süre sonra yorulacaklarını ve bırakmak zorunda kalacaklarını, sonuçta da geçmişte yaşananların tekrar edebileceğini belirtti.

Bozkurt, şu an kulübün kurumsallaşma içerisinde olduğunu ve bir çok gideri olduğunu belirtirken, buna örnek olarak alt yapı tesis çalışmalarındaki su, çimleme ve personel maliyetlerini hatırlattı.

“Birlik olmak zorundayız”

Dönem dönem bakıldığı zaman camiadaki büyüklerin kendilerine nutuk attığını ancak kulübe üye olmak konusuna gelince üye olmadıklarını, destek vermediklerini, ama herkesin konuştuğunu kaydeden Koral Bozkurt, bazı zamanlarda kendini yorgun hissettiğini, kendilerinin sadece Mağusa için bir şeyler yaratmak için çalıştığını söyledi.

Bozkurt; bu işi yönetim kurulu ve taraftarlar ile birlikte sürdürmek durumunda olduklarını, yüksek sayıda seyirci önünde oynadıkları zaman, kendilerinin de kulübe daha çok sabit gelir kaynağı sağlayabileceğini ifade etti.

Bu yıl maç bileti fiyatlarının 30-50 TL arasında olacağını söyleyen Koral Bozkurt, birçok maçın 30 TL, sadece görsel açıdan taraftarın yüksek sayıda ilgi göstereceği iddialı maçların 50 TL’ye kadar çıkabileceğini söyledi.

Yurtdışına kat kat daha fazla para ödeyerek maça giden insanlarımızın, kendi ülkesinin sporuna ve gençliğine katkı sağlamak amacıyla bu ücretleri ödemesi gerektiğini belirten Koral Bozkurt, şöyle devam etti:

“Ülkemizin mevkilerinde oynayan en iyi futbolcularını transfer ettik, taraftarın sevdiği ve istediği futbolcuları kadromuza kattık. Elbette bu transferlerin bir de maliyet boyutu var. Bu yüksek maliyetleri yönetim kurulunun yalnız başına karşılaması ülkemiz şartlarında asla mümkün olamaz. Eğer ki Mağusa halkı takımına sahip çıkmazsa, biz de bir yerde pes edeceğiz. Bu nedenle, istiyoruz ki, herkes imkanları ölçüsünde elini taşın altına koysun.”

“ MTG KKTC’nin en büyük camiasıdır”

Sportif anlamda şampiyonluğun en büyük hedefleri olduğunu belirten Koral Bozkurt, bunu sadece kendisinin ve yönetim kurulunun başaramayacağını, Mağusalı iş adamlarının, taraftarların ve Mağusa halkının desteğiyle başarabileceklerini söyledi.

Mağusa Türk Gücü’nün Kuzey Kıbrıs’ın en büyük camiası olduğunu, Mağusa Türk Gücü’nün Mağusa’nın ruhu olduğunu belirten Koral Bozkurt, Mağusa’nın MTG ile özdeşleştiğini ve bunu Kıbrıs Kupası finalinde taraftarlarıyla gösterdiklerini anlattı.

Kendilerinin Mağusa taraftarı olarak MTG’nin her zaman şampiyonluğa oynayan, kupaları kazanan ligde adından söz ettiren bir takım olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Koral Bozkurt, o sebeple bu göreve soyunduklarını, bu yüzden yönetim ile birlikte varlarını yoklarını ortaya koyarak Mağusa Türk Gücü için çalıştıklarını söyledi.

“ Altyapımız ülkenin en güçlü altyapılarından biri haline geldi”

Göreve geldikleri günden bugüne plan ve program içerisinde hareket ettiklerini ve Mağusa Türk Gücü altyapısının ülkenin en güçlü altyapılarından biri durumuna geldiğini aktaran Koral Bozkurt, 15 eğitmen ve 300’e yakın sporcu ile altyapı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Altyapıda saha sıkıntıları olduğu için tesisleşme konusunu ileriki yıllar için planlamalarına rağmen daha erkene aldıklarını belirten Koral Bozkurt, böylelikle çocukların daha sağlıklı şartlarda antrenman yapabileceklerini aktardı ve 2 antrenman sahansının da tamamlanması için çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

“ Sağlıklı gençler, sağlıklı bir toplum demek”

Sporun çok önemli olduğunu, sportif anlamda sağlıklı ve eğitimli gençlerin yetiştirildiği zaman toplumun da daha sağlıklı bir şekilde geliştiğine inandığını anlatan Koral Bozkurt, bu anlamda da Doğu Akdeniz Üniversitesi ile yaptıkları protokolün önemli olduğunu, U21 takımında oynayan gençlerin 2.01 ortalamasını yakaladıkları zaman üniversitede burslu okuyabileceğini, burada da spor ve eğitimin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların daha sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için bu yola çıktıklarını belirten Koral Bozkurt, bazı zamanlarda yıldığını ancak küçük bir çocuğun MTG forması giyerken yaşadığı mutluluğu görünce tekrardan bu işi yapmaktan gurur duyduğunu ve alt yapıdaki çocukların gelişmesine katkı koymaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

“ A Takımın başarısı gençler ve çocuklarımız için vizyondur”

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün A Takımının çok önemli olduğunu belirten Başkan Koral Bozkurt, A takımın şampiyon olmasının gençler ve çocuklar için önemli bir vizyon olduğunu, A takımdaki abilerinin saha içerisindeki duruşlarının onlara iyi bir örnek teşkil ettiğini, bu yüzden de A takımdaki oyunculara çocuklara örnek olması için tavsiyelerde bulunduklarını ve o karakterdeki futbolcuları takıma kazandırdıklarını belirtti.

Mağusa’nın ve Mağusa halkının Mağusa Türk Gücü’ne daha fazla sahip çıkması gerektiğinin altını da çizen Başkan Koral Bozkurt, Bu süreçte Mağusa Türk Gücü’ne kim destek verirlerse kendilerinin de onlara destek vereceğini, Mağusa Türk Gücü’nün ne kendisinin, ne de yönetim kurulunun olduğunu, Mağusa Türk Gücü’nün Mağusa’nın olduğunu söylerken bu süreçte hep birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirtti.