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Galler'de maymununa kokain ikram edip üstüne sifon çeken kadına ceza

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Galler'de maymununa kokain ikram eden ve üstüne sifon çeken bir kadının ömür boyu hayvan bakması yasaklandı.
Galler'de maymununa kokain ikram edip üstüne sifon çeken kadına ceza

Newport kentinden 38 yaşındaki Vicki Holland'a 12 haftalık hapis cezasının yanı sıra 12 ay da ertelenmiş hapis cezası verildi.

Üç ayrı suç işlediğini kabul eden Holland, 420 sterlinlik mahkeme masrafı ve 128 sterlin de ceza ödeyecek.

Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Topluluğu'ndan (RSPCA) Sophie Daniels, videoyu gördükten sonra ipek maymununun durumuna dair derin bir endişe duyduklarını söyledi:

"Zanlının cep telefonundan çıkan bir videoda ipek maymununa kokain ikram ettiği görülürken bir diğerinde de korktuğu çok bariz olan hayvanı klozetin içine koyarak sifon çektiği yer alıyor.

"Görüntülerde Holland bağırıyor, küfrediyor ve gülüyor. Korkudan donakalan maymun ise klozetin kenarlarına tutunabilmeye çalışıyor.

"Bağımsız bir veteriner de hayvanın gereksiz acı çektiği yönünde rapor verdi ."

Maymunun durumu, polislerin Holland'ın telefonunda bulduğu videolardan sonra ortaya çıktı.

Videoların ortaya çıkmasından sonra polisler Holland'ın evinde arama yaptı fakat kadın maymunu bir hafta önce başkasına sattığını öne sürdü.

Sonradan bulunan ipek maymunu RSPCA'ya teslim edildi.

Sophie Daniels, hayvanın ihtiyaç duyduğu bakımların yapılmakta olduğunu söyledi ve ekledi:

"Primatların karmaşık ihtiyaçlarını ev ortamında karşılamak çok zor olduğu için bu hayvanların evcil hayvan olarak alınmasına tamamen karşıyız."

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