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Gamaleya Merkezi Sputnik V aşısının üremeye etkisiyle ilgili açıklamada bulundu

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Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V'nin üreme fonksiyonu üzerinde olumsuz etki oluşturmadığı açıklandı.
Gamaleya Merkezi Sputnik V aşısının üremeye etkisiyle ilgili açıklamada bulundu

Dünyanın tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, aşının bireylerin üreme fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüse karşı birçok aşı geliştirme çalışması artık son aşamaya geldi. SinoVac-CoronaVac, BioNTech-Pfizer, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Sputnik-V gibi aşılar öne çıkarken aşılamanın üreme fonksiyonunu etkileyebileceği iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Sputnik'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Gintsburg, "Sputnik V aşısının üreme fonksiyonu üzerindeki etkisi, doğal olarak farelerde ve tavşanlarda test edildi. Hiçbir olumsuz etkiye rastlanmadı" dedi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu

 

Faz 1 testlerinde Sputnik V'nin etkinliği yüzde 92, faz 2 testlerinde ise yüzde 91.4 olduğu açıklanmıştı. 11 Kasım'da açıklanan faz 3 testlerine ilişkin ara sonuçlara göre aşı yüzde 92 etkinlik göstermiş, 14 Aralık'ta aşılama bittikten sonra yapılan açıklamadaysa etkinliğin yüzde 91.4 olduğu duyurulmuştu.

Sputnik V aşısı, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, koronavirüsün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor. Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.

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