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Gambiya Bağımsızlık Günü LAÜ’de kutlandı

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Gambiya Bağımsızlık Günü LAÜ’de kutlandı
Lefke Avrupa Üniversitesi  (LAÜ)  Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından organize edilen “Gambiya Bağımsızlık Günü” 2017-2018 Akademik yılı Bahar Dönemi oryantasyon haftası çerçevesinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

LAÜ Sinema Salonu’nda LAÜ’de ilki düzenlenen etkinliğe, LAÜ Öğrenci Dekanlığı ve  Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanları ile öğrenciler katıldı. Etkinlik, Gambiya’nın milli marşının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarile başladı.Kutlamalar kapsamında, Gambiya’nın kuruluş tarihini, kültürel ve doğal özelliklerini anlatan bir video gösterimi yapıldı. 

“Ulusal günlerini çoşku ile kutladılar”
Programın ikinci bölümü LAÜ Fun Club’ta Gambiya’lı öğrencilerin seslendirdiği şarkılar eşliğinde geleneksel dans gösterileri ile devam etti. Geceye katılanlara, Gambiya’ya özgü yöresel yiyecek ve içecekler ikram edildi. Etkinlik sonunda öğrencilerGambiya Bayrağı motifli pasta kesimini yaparak, ulusal günlerini çoşku ile kutladılar.

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