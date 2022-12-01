Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof GÜNSEL B9’u test etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, beraberindeki heyetle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ederek Gambiyalı öğrencilerle buluştu. KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i de ziyaret eden Joof, GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirerek, seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Afrika, GÜNSEL için elverişli bir pazar

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan’ın karşıladığı Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsündeki ilk ziyaretini GÜNSEL’e yaptı. Gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün’den seri üretim çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alan Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, GÜNSEL’in başarılı bir proje olduğunu vurgulayarak seri üretim sonrasında Afrika’nın GÜNSEL için elverişli bir pazar olacağını dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Rana Serdaroğlu Tezel ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sait Akşit’in de katıldığı toplantıda, Devlet Başkan Yardımcısı Joof ve beraberindeki heyete, Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma vizyonunu ve olanakaları ile ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı.

GÜNSEL ziyaretinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen toplantıda Gambiyalı öğrencilerle de buluşan Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, Yakın Doğu Üniversitesi’nin gelişmişlik seviyesini etkileyici bulduğunu vurgulayarak, “Öğrencilerimizin, dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde eğitim görüyor olması, bizim için son derece önemli” değerlendirmesini yaptı.

Ziyaret öncesinde Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da görüşen Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, KKTC’nin Gambiya eğitim sistemine önemli katkıları olduğunu söyleyerek iki ülke arasındaki iş birliğinin sadece eğitim değil uluslararası ilişkiler, turizm ve kültür gibi başka alanlarda da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yakın Doğu Üniversitesi olarak; merkezine bilimsel üretimi, araştırmayı, geliştirmeyi, sanatı ve teknolojiyi alan eğitim vizyonumuz ile sadece ülkemizin değil başta Afrika olmak üzere pek çok dünya ülkesinin kalkınmasına katkı yapan mezunlar yetiştiriyoruz”

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’u Yakın Doğu Üniversitesi’nde ağırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’a üniversite ile ilgili bilgiler aktardı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 143 ülkeden gelen öğrencileriyle taşıdığı uluslararası kimliğe dikkat çeken Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak; merkezine bilimsel üretimi, araştırmayı, geliştirmeyi, sanatı ve teknolojiyi alan eğitim vizyonumuz ile sadece ülkemizin değil başta Afrika olmak üzere pek çok dünya ülkesinin kalkınmasına katkı yapan mezunlar yetiştiriyoruz” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversitemizde eğitim gören Gambiyalı öğrencilerimizi de yüksek donanımlı ve deneyimli bir şekilde mezun ederek ülkelerinin kalkınmasında öncü olmaları için yetiştiriyoruz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof ve beraberindeki heyete; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür etti.