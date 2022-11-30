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Gambiya KKTC'yi tanıyabilir! Tatar’ı Gambiya’ya davet etti

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Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunarak Cumhurbaşkanı Tatar’ı Gambiya’ya davet etti
Gambiya KKTC'yi tanıyabilir! Tatar’ı Gambiya’ya davet etti

“İş birliğimiz eğitimin yanı sıra uluslararası ilişkiler, turizm ve kültür gibi alanlarda da geliştirilmeli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’u kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’u makamında kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin gelişmesi için eğitim dışında başka alanlarda da yapılacak çalışmaların önemli olduğunu söyledi. 
KKTC’nin, dünya ile bütünleşmek için verdiği haklı mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretimde başarılı üniversitelerimizin olduğunu ve 144 farklı ülkeden öğrencinin KKTC üniversitelerinde eğitimlerini sürdürdüklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın pek çok yerinde birçok alanda başarılı yerlere gelmiş mezunların olduğunu da belirtti.  
Cumhurbaşkanı Tatar, Gambiya’yı ziyaret etmesi için yapılan daveti memnuniyetle karşıladığını belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin yükseköğretim dışında turizm gibi başka alanlarda da kişisel ilişkiler geliştirilmesi için güven inşa edilmesinin önemine işaret etti. Eğitim bakanlıkları ve dışişleri bakanlıklarının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve güven oluşturmak için köprü görevi göreceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de eğitim gören Gambiyalıların ülkemizde rahat etmelerini sağlamak için devletin elinden geleni yaptığını söyledi. 
Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederek KKTC’nin Gambiya eğitim sistemine katkıları olduğunu söyledi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin sadece eğitim değil uluslararası ilişkiler, turizm ve kültür gibi başka alanlarda da geliştirilmesi temennisinde bulundu. Konuşmasının devamında “Bizim dış politikamız başkaları tarafından dikte edilmiyor” şeklinde konuşan Joof, ayrıca KKTC’nin Gambiya için önemli olduğuna dikkat çekti. Gambiya halkı ve devleti adına KKTC’nin eğitime yapmakta olduğu katkı dolayısıyla teşekkürlerini sunan Joof, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Gambiya’ya davet etti.

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