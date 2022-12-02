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Gambiyalı liderin KKTC ziyareti, Rumları rahatsız etti!

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Gambiyalı liderin KKTC ziyareti, Rumları rahatsız etti!
Gambiyalı liderin KKTC ziyareti, Rumları rahatsız etti!

Fileleftheros gazetesi: “Tanınma Oyunları- Lefkoşa Gelişmeleri Takip Ediyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Gambia Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un KKTC ziyaretinin ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmenin KKTC basınında geniş yer bulduğunu yazdı.

KKTC basının Joof’un ziyaretini “KKTC’nin tanınması yönünde bir adım” şeklinde sunduklarını belirten gazete, gelişmelerin Rum Yönetimi’nin takibinde olduğunu aktardı.

Haberde, BRTK’nin Joof-Tatar görüşmesi ve yapılan açıklamalara ilişkin haberine de geniş yer verildi.

 

- Kasulidis AGİT zirvesi çerçevesinde Kazakistan ve Özbekistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak için gittiği Polonya’nın Lodz kentinde, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov’la temaslarda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Kasulidis’in Tleuberdi ve Norov’la gerçekleştirdiği temasların ana konusunun, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci olabilmesi için teşkilatın tüzüğünün değiştirilmesi olduğunu iddia etti.

Habere göre her iki ülkenin dışişleri bakanları, ülkelerinin politikalarının, “Güvenlik Konseyi’nin kararları uyarınca, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de dahil olduğu tüm devletlerin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygı gösterilmesine ve uluslararası hukuka dayandığını” vurguladılar.

Gazete, her iki devletin de “tek taraflı bağımsızlık ilanları ve ayrılıkçı eylemi, Merkez Asya’ya da olası etkileri sebebiyle, kınadıklarını” da savundu.

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