Game of Thrones finali televizyon tarihinin en beğenilmeyen sonu mu oldu?

Amerikan telekomünikasyon devi AT&T'nin Warner Media şirketine ait olan HBO'nun önde gelen yapımlarından biri olan Game of Thrones, dünyada 150 ülkede yayımlanıyordu.

Finaliyle de televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un son bölümünü sadece ABD'de 19 milyon kişi canlı olarak izlerken İngiltere'de gece saat 2'de uyanıp dizinin finalini izleyen yaklaşık 4 milyon kişi vardı.

Türkiye'de de çok popüler olan dizinin son sezonu aynı zamanda en pahalı sezonlarından biriydi.

Amerikan dergisi Variety'ye göre son sezonun her bir bölümü en az 15 milyon dolara çekildi.

Ancak son sezonu aynı zamanda dizinin en çok eleştirilen sezonlarından biri de oldu.

Dizinin yapımcıları ve yazarları olan David Benioff ile D.B. Weiss, son sezon başladığından beri eleştiri oklarının hedefindeydi.

İnternette oluşturulan online kampanyada yaklaşık 1,5 milyon kişi dizinin yeniden çekilmesi için oy kullanırken YouTube'da bu son sezonun neden diziye ihanet ettiğini anlatan çok sayıda video çekildi, yüzlerce makale kaleme alındı, internette dizinin finaliyle dalga geçen çok sayıda görsel üretildi.

Peki Game of Thrones gerçekten de televizyon tarihinde son sezonu en çok nefret edilen yapım haline mi dönüştü?

ABD merkezli spor ve pop kültürü sitesi olan Ringer'ın 1.600 diziyi göz önüne alarak yaptığı hesaplamalara göre bu sorunun cevabı evet.

HBO'nun da ilk yatırımcıları arasında yer alan Ringer internet sitesi, Game of Thrones'un her bölümünden sonra internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında özel yayımlar yapıyordu.

Diziyi yakından takip eden ve Vox'un da yatırımcıları arasında olan Ringer, hayalkırıklığına uğrayan dizi hayranlarını destekler nitelikte bulgulara ulaştı.

House of Cards en kötüsü

Sinema ve televizyon filmleri, film oyuncuları ve diziler hakkında bilgiler barındıran ve dünyanın en büyük online sinema veri tabanlarından olan IMDb (Internet Movie Database) puanları göz önüne alınarak yapılan analize göre Game of Thrones'un son sezonu sadece dizinin kendi içinde değil, IMDb'de yer alan diğer dizilere göre de çok düşük bir puan almış vaziyette.

1,5 milyon kişinin oyuyla dizinin genel puanı 10 üzerinden 9,2 olurken, özellikle son sezonun ikinci yarısından itibaren bölüm başına puanlar gittikçe düşüyor.

Dördüncü sezon ve altıncı sezon finaliyle puanlamalar zirveye ulaşırken son sezon olan sekizinci sezonla keskin bir düşüş yaşanıyor.

Perşembe itibariyle son bölümün IMDb puanı 4,3. Son altı bölümün ortalaması ise 6,7.

Ringer internet sitesi, diğer dizilerle kıyaslamayı yapabilmek için en az 5 bin kullanıcının oy verdiği 1.600 dizinin bölüm başına düşen puanlamalarını hesapladı; böylece toplamda 130 bin bölüm ve 7.400 sezonu içeren bir analiz gerçekleştirdi.

Bu hesaba göre Game of Thrones'un son sezonu, en beğenilmeyen sezonlar arasında en dipteki yüzde 10 arasında yer alırken, dizinin son bölümü en kötü yüzde 1,5'in içinde bulunuyor.

Makalenin yazarları Ben Lindbergh ve Rob Arthur'a göre sevilen dizilerin sonlarının beğenilmediği gibi bir genelleme yok.

Hatta yazarlara göre genelde son sezonlar dizinin ortalama bölümlerinden daha yüksek puanlar alıyor.

Bir önceki sezonlarına göre son sezonu en düşük değerlemeyi alan dizi ise House of Cards. Başrol oyuncusu Kevin Spacey'ye yöneltilen cinsel taciz iddialarının ardından bu oyuncu dizinin son sezonunda yer almamıştı.

House of Cards'tan sonra son sezonu diğer sezonlarına göre en çok beğenilmeyen dizi olarak Game of Thrones geliyor.

Dizi Sezon sayısı Son sezon puanı Diğer sezoların puanı Son sezon ortalamasının diğer sezonlar ortalamasına oranı (Yüzde) House of Cards 6 4.18 8.61 48.4 Game of Thrones 8 6.67 9.11 73.2 Two and a Half Men 12 5.55 7.56 73.5 Murphy Brown 11 5.01 6.72 74.5

Son sezonu ve son bölümü en çok beğenilen diziler ise şöyle: Breaking Bad, Parenthood, Six Feet Under, Person of Interest, The Americans, Angel, Friends, Parks and Recreation, Friday Night Lights, The Office.

Game of Thrones'un son bölümü de diğer diziler arasında en az beğenilen son bölümlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de de çok izlenen How I Met Your Mother da son bölümü en çok eleştirilen dizilerden biri.

Dizi Sezon sayısı Son sezon puanı Diğer sezoların puanı Son bölüm ortalamasının diğer bölümler ortalamasına oranı (Yüzde) Are You Afraid of the Dark? 7 1.8 8.6 20.7 House of Cards 6 2.7 8.6 31.3 Game of Thrones 8 4.4 9.11 48.3 Dexter 8 4.7 8.75 53.7 Two and a Half Men 12 4.0 7.56 54.3

Makalenin yazarları IMDb'nin dizilerin ne kadar iyi olduğunu tartmak konusunda en iyi ve tek adres olmayacağı konusunda uyarıda da bulunuyor. Aynı zamanda Game of Thrones dizisinin son sezonun sosyal medyada aldığı eleştirilerin de puanlamasında etkili olmuş olabileceği aktarılıyor.

Son sezon neden beğenilmedi?

Peki dizinin son sezonun bu kadar eleştiri almasının temel nedeni ne?

Bu konuda muhtelif görüşler var.

Ancak en çok öne çıkan eleştiri, dizide yer alan karakterlerin gelişimine, hikayedeki rolüne, yolculuğuna ve içsel dönüşümüne önceki sezonlar kadar önem atfedilmemesi.

Dizinin yapımcıları ve yazarları olan David Benioff ile D.B. Weiss'e, Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitabının yazarı George R.R. Martin'in Yüzüklerin Efendisi kitabına cevaben yarattığı fantezi dünyasına, son iki sezondur sadık kalınmadığı eleştirisi yöneltiliyor.

Son sezonda dizinin karakterlerinin vardığı yerin inandırıcılığının verilemediği dizinin analistleri tarafından en çok dile getirilen eleştiri.

Bunda George R.R. Martin'in kitap serisinin son iki cildini halen bitirememiş olmasının da etkisi olduğu yorumu yapılıyor.

Özellikle dördüncü sezon itibariyle dizinin senaryosunun kitaptan kopmasının karakterlerin gelişimine ve Game of Thrones evrenine gerekli özenin gösterilmemesine yol açtığı belirtiliyor.

George R.R. Martin'in ve HBO'nun dizinin 10 sezon olmasını istemesine rağmen, David Benioff ile D.B. Weiss'in diziyi son sezonu altı bölümden oluşan sekiz sezonda bitirmesinde, Star Wars'un yeni üçlemesinin yapımcılığını üstlenmelerinin payı olduğu da dile getiriliyor.

Ancak Game of Thrones'un önceki bölümleriyle çıtayı çok yükselttiği ve son sezonda tahta kim oturursa otursun hayranlarının hiçbir şekilde memnun kalmayacağını dile getiren çok sayıda kişi de var.

Son sezona yöneltilen eleştirilere rağmen Game of Thrones'un kültür sanat tarihine; sinematografisi, geliştirdiği karakterleri, klişelerini ve geleneksel yönlerini yıktığı fantezi edebiyatının en büyük televizyon uyarlaması olarak geçtiği de bir gerçek.