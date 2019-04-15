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Game of Thrones izliyormuş gibi yapmanın 7 yolu

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Jon Snow’u Jaime Lannister’den ayıramıyor musunuz? Game of Thrones hayranıymış gibi görünmek, artık çok kolay!
Game of Thrones izliyormuş gibi yapmanın 7 yolu

Game Of Thrones’un uzun bir aradan sonra son sezonuyla nihayet döndü. Yani izleyiciler, sosyal medyada dizinin dönüşünü kutlayıp, olaylarla ilgili hararetli tartışmalar yaparken, diğerleri için de “Acaba bu diziyi izlemeyerek ne kaçırıyorum?” diye düşünme vakti.

Diziye başlamak içinse artık çok geç! Çünkü çoktan 7 sezon, yani 67 bölüm yayımlandı bile. Kısacası işinizi, sosyal hayatınızı ve hatta kişisel bakımınızı tamamen bırakmanız gerek.

Endişelenmeyin! Siz de dizinin sıkı takipçisiymiş gibi görünebilirsiniz. Bazı basit ipuçlarıyla; arkadaşlarınızın ve ailenizin popüler kültüre hakim olduğunuzu düşünmesini sağlayabilirsiniz.

Nasıl mı?

İşte 7 yolu:  

1. Demir Taht’a kim oturacak?

Tahtı kimin kazanacağına dair tahmin yürütün. Herhangi bir karakteri seçebilirsiniz. Çünkü dizi, her an her şeyi altüst edip, Samwell Tarly’yi Yedi Krallığın hükümdarı yapabilir. Yaptığınız seçim için iyi bir gerekçe bulmanıza gerek yok. Eğer birileri fikrinizi sorgularsa, yapmanız gereken tek şey, bilge bir edayla, “Ama kehanet…” demek.

2. Hangi karakterler ölecek?

Yapmanız gereken diğer şey de yine rastgele bir karakter seçip, 3.bölümde öleceğini iddia etmek. 1. veya 2. bölüm olmaz. Çünkü bu dizide ölümler, izleyiciler havaya girip zevk almaya başladığında yaşanır. İzleyicinin kendini “her şeyin düzeleceğine” inandırması gerek. Ne de olsa Game of Thrones’u Game of Thrones yapan en önemli şey, acımasızlık! Bu sebeple dizinin ön plandaki karakterlerinden birini seçmek en iyisi. Mesela Arya’yı seçin. Arya’nın öleceğini söylerseniz çok zeki görünürsünüz.

3. “Winter is coming!”

Her üşüdüğünüzde, “Kış geliyor” demelisiniz. Bu kuralı herkes bilir.

4. Game of Thrones’un feminist olduğunu iddia edin.

Game of Thrones’un belki de şu ana kadar çekilmiş en feminist dizi olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak bu konuda sağlam durun. Çünkü dizinin kadınlara hak ettiği itibarı vermesi, tam 6 sezon aldı. Çıplaklığı saymıyorum bile... Ama merak etmeyin; şu an her şey yolunda. Kadınlar artık dizinin lideri!

5. En sevdiğiniz karakter hangisi?

Tyrion’un en sevdiğiniz karakter olduğunu söyleyin ve mutlaka nüktedan kişiliğinden bahsedin. Tyrion’u herkes sevdiği için tartışmadan kaçınmış olursunuz.

6. Ensest konusunda esnek olun.

Evet, yanlış duymadınız. Ensest konusunda rahat olun. Ama sadece belirli durumlarda... İkiz olan Jaime ve Cersei arasındaki ilişkiden tiksinmeli ama Jon Snow ve “halası” Daenerys’ın birlikteliğini desteklemelisiniz. Bunlar Game of Thrones hayranı olmak için koymanız gereken bulanık ahlak kuralları. Jon Snow ve halasının evlenip, mutlu mesut dünyayı yönettiği bir senaryo için ahlaki sınırlar belirsiz olmalı.

7. Karakterleri ayırt etmek zor mu? Çaktırmayın.

Karakterleri karıştırdığınızı asla ama asla itiraf etmeyin. Bazen aynı kişiyi 3 farklı rolde gördüğünüzü düşünseniz de çaktırmayın.

Bonus:

Kendinize güveniyorsanız, kitapları da okumuş gibi davranabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, her konuşmayı “George RR Martin, Kış Rüzgarları kitabını ne zaman yayınlayacak?” sorusuyla bölmek.  

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