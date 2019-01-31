Game of Thrones oyuncularından final sezonu spoilerları
Televizyon tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan Game of Thrones final sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Fanatik Game of Thrones hayranları, 14 Nisan tarihinde başlayacak olan sekizinci ve son sezonla ilgili dizinin oyuncularının ağzından çıkan her kelimeden bir teori üretmeye durmadan devam ediyor. Diziyle ilgili en son açıklama yapan isimse Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams oldu. Williams final sezonuyla ilgili ufak da olsa bir spoiler (sürprizbozan) verdi.
Sekizinci ve son sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan efsane dizi Game of Thrones’un finaliyle ilgili iddialar zirveye ulaşmış durumda. İşte Game of Thrones 8. sezonuyla ilgili şimdiye kadar bildiklerimiz.
31 Ocak 2019 Perşembe 21:16
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