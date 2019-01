Televizyon tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan Game of Thrones final sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Fanatik Game of Thrones hayranları, 14 Nisan tarihinde başlayacak olan sekizinci ve son sezonla ilgili dizinin oyuncularının ağzından çıkan her kelimeden bir teori üretmeye durmadan devam ediyor. Diziyle ilgili en son açıklama yapan isimse Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams oldu. Williams final sezonuyla ilgili ufak da olsa bir spoiler (sürprizbozan) verdi.