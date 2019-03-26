Game of Thrones şimdi spor ayakabılarında

Adidas, Game of Thrones temalı ayakkabı Ultraboost modellerinin satışına Türkiye’de başladı. Şimdilik kısıtlı bir stoğa sahipmiş gibi görünen modellerin fiyatları da belli oldu.

Game of Thrones 8. sezon 14 Nisan‘dan itibaren 6 bölümle seriye nokta koymaya hazırlanırken, Adidas Ultraboost çatısı altındaki seriye özel modellerinin satışına başladı. Türkiye’de de satışa sunulan modeller, Lannister, Targaryen, Stark, Gece Nöbetçileri ve Ak Gezenler olmak üzere farklı temalarda bulunabiliyor.

Targaryen’ler için iki farklı tasarım olduğunu belirtelim. Türkiye’de kadın kullanıcılar için Lannister modeli ve beyaz Targaryen modeli satışa sunuluyor. Erkekler içinse Stark, Gece Nöbetçileri, Ak Gezenler ve Targaryen modelleri bulunuyor.

Adidas Game of Thrones ayakkabılarının fiyatı

Kadın ve erkek modelleri 1.399 TL fiyat etiketiyle mağazadaki yerini almış durumda. Ancak stok konusunda bu özel Ultraboost modellerinin hayli kısıtlı bulunduğunu belirtelim. Bazı numaralarda tükenmek üzere olan stoklar beş-altı çift ayakkabı ile sınırlı gibi görünüyor. Hazırlanan özel Ultraboost modellerinin tamamını buradan görüntüleyebilirsiniz. 14 Nisan’dan itibaren yayınlanmaya başlayacak olan Game of Thrones 8. sezon ise son bir savaşla tahtın gerçek sahibini de ilan edecek. Artık giderek daralan bu çemberde kahramanlarımızın kendilerini tam ortasında bulduğu Ak Gezen tehditinin nasıl aşılacağı ise merak konusu. Dizinin yayınlanan son fragmanını haberin devamından izleyebilirsiniz.

Lannister modeli ailenin kırmızı ve altın renginden esinlenen bir tasarımla gelirken, bizi en çok hayal kırıklığına uğratan ise Targaryen modelleri oldu. Siyah ve kırmızı/sarı olan model “ejderha” esintileri taşırken, beyaz model

Daenerys’in beşinci sezonda ilk ejderha sürüşü sırasında giydiği beyaz elbiseden esinlenmiş gibi görünüyor. Stark modeli klasik siyah gri tasarımla gelirken, Gece Nöbetçileri de aynı şekilde siyah üstü benekli beyaz bir tasarıma sahip. Ak Gezenler için hazırlanmış versiyon ise, yaratıkların donmuş bedenlerine atıfta bulunan detaylarla geliyor.