Game of Thrones son sezonu hayranlarını uykusuz bıraktı: 'Hastalık izinleri'nde patlama endişesi

Dünyanın en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Game of Thrones'un (Taht Oyunları) final sezonunun birinci bölümü, tüm dünyada aynı saatte yayımlandı

İngiltere'de yapılan bir anket çalışanların yüzde 6'sının bugün hastalık izni almasının beklendiğine işaret ediyor. Bu oran, 3.1 milyon kişiye karşılık geliyor.

Avustralya'da dizi bazı eyaletlerde sabah 09.00, bazılarında da saat farkı nedeniyle 11.00'de yayımlandı. Dizinin heyecanla beklenen son sezonunun başlamasından önce on binlerce çalışanın hastalık izni alabileceği uyarısı yapıldı.

Ülkenin en büyük hukuk bürolarından Slater and Gordon, çalışanlara işlerini riske atmamak için hasta olduklarını söylemeleri yerine normal izin almaları tavsiyesinde bulundu.

Game of Thrones hastalığı: 'Westerositis'

ABD'de HBO, Avustralya'da ise Foxtel tarafından yayımlanan Dizi, Westeros adlı bir dünyada geçiyor. Diziyi izleyebilmek için hasta olduğunu iddia ederek işe gelemeyen kişilerin "Westerositis" hastalığına yakalandığı esprisi yapılıyor.

TV Tonight adlı bir blog sitesinin yazarlarından David Knox, "Eğer iş arkadaşınız bugün işe gelmediyse büyük ihtimalle Westerositis hastalığına yakalanmıştır ve bu hastalık birkaç hafta boyunca nüksedebilir" dedi.

George R.R. Martin'in romanından uyarlanan dizinin ilk sezonu 2011'de yayımlandı. Dünya genelinde bir milyar kişi tarafından korsan yollarla izlenerek rekor kıran dizinin son sezonu altı bölümden oluşuyor.