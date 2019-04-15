  • BIST 95.803
  • Altın 239,938
  • Dolar 5,7936
  • Euro 6,5551
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Game of Thrones son sezonu hayranlarını uykusuz bıraktı: 'Hastalık izinleri'nde patlama endişesi

» »
Dünyanın en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Game of Thrones'un (Taht Oyunları) final sezonunun birinci bölümü, tüm dünyada aynı saatte yayımlandı
Game of Thrones son sezonu hayranlarını uykusuz bıraktı: 'Hastalık izinleri'nde patlama endişesi

İngiltere'de yapılan bir anket çalışanların yüzde 6'sının bugün hastalık izni almasının beklendiğine işaret ediyor. Bu oran, 3.1 milyon kişiye karşılık geliyor.

Avustralya'da dizi bazı eyaletlerde sabah 09.00, bazılarında da saat farkı nedeniyle 11.00'de yayımlandı. Dizinin heyecanla beklenen son sezonunun başlamasından önce on binlerce çalışanın hastalık izni alabileceği uyarısı yapıldı.

Ülkenin en büyük hukuk bürolarından Slater and Gordon, çalışanlara işlerini riske atmamak için hasta olduklarını söylemeleri yerine normal izin almaları tavsiyesinde bulundu.

Game of Thrones hastalığı: 'Westerositis'

ABD'de HBO, Avustralya'da ise Foxtel tarafından yayımlanan Dizi, Westeros adlı bir dünyada geçiyor. Diziyi izleyebilmek için hasta olduğunu iddia ederek işe gelemeyen kişilerin "Westerositis" hastalığına yakalandığı esprisi yapılıyor.

TV Tonight adlı bir blog sitesinin yazarlarından David Knox, "Eğer iş arkadaşınız bugün işe gelmediyse büyük ihtimalle Westerositis hastalığına yakalanmıştır ve bu hastalık birkaç hafta boyunca nüksedebilir" dedi.

George R.R. Martin'in romanından uyarlanan dizinin ilk sezonu 2011'de yayımlandı. Dünya genelinde bir milyar kişi tarafından korsan yollarla izlenerek rekor kıran dizinin son sezonu altı bölümden oluşuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Game of Thrones: Tahtın ötesi13 Nisan 2019 Cumartesi 12:00
  • Bir ülke 'penis krizi' yaşıyor! En az 500 erkek tedavi görüyor12 Nisan 2019 Cuma 21:26
  • Ünlü oyuncu Berna Laçin'den Kıbrıs paylaşım12 Nisan 2019 Cuma 18:25
  • İlk kara delik fotoğrafı'na isim verdiler . Ne anlama geliyor ?12 Nisan 2019 Cuma 17:53
  • Twitter CEO'su ama aç geziyor: Günde 1 öğün yemek yiyor12 Nisan 2019 Cuma 10:25
  • Filipinler'de yeni bir insan türü bulundu12 Nisan 2019 Cuma 08:52
  • Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack'ten itiraf: Bazı kadınların Nxivm'e katılmalarını sağladım10 Nisan 2019 Çarşamba 10:25
  • Kargolar Drone'la gelecek09 Nisan 2019 Salı 20:01
  • Gergedan avlamaya çalışan adamı önce fil ezdi sonra aslan yedi07 Nisan 2019 Pazar 17:17
  • Madrid sokaklarında satılan esrarın çoğunda 'insan dışkısı izi bulundu'05 Nisan 2019 Cuma 23:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti