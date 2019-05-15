Game of Thrones: Taht Oyunlarını kim kazanacak?

UYARI: Bu yazıda Game of Thrones'ta olanlarla ilgili bilgi veren içerik bulunmaktadır.

George R. R. Martin'in kitaplarından ilhamla çekilen epik televizyon dizisi Taht Oyunları'nın kazananı kim olacak?

2011'de başladığından bu yana, diziye hakim olan hayal ürünü Westeros kıtasına kimin hükmedeceği belirlemek için girişilen entrikalardı.

Ve nihayet bu Pazartesi gecesi sabaha karşı, dizinin en son sahnesinin ardından Demir Taht'a kimin oturacağını öğrenmiş olacağız.

Dizinin hayranları, haftalardır sosyal medyada hayalgüçlerini zorluyor. İşte Taht Oyunları'nda neler olabileceğine dair çeşitli senaryolar:

Dany kazanacak!

Beşinci bölümdeki yakıcı öfke nöbetinin ardından Deli Kraliçe diye de bilinen Daenerys Targaryen.

Daenerys, yaptığı kurlara karşı soğuk davranan sevgilisi/yeğeni John Snow karşısında popülerlik yarışmasını kaybettiğini anladığında, sevilmeyecekse korkulması gerektiğine karar verdi.

Kralın Şehri'nin "önceki" hali. Aslında Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti. Kralın Şehri'nin "önceki" hali. Aslında Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti.

Kralın Şehri'nin teslim oluşunu duyuran çan seslerine aldırmayan Dany ve hayatta kalan son ejderhası Drogon bir öfke nöbetine kapıldı ve kuşatma atındaki şehri yerle bir etti. Bunu yaparken de muhtemel tebasının büyük bir kısmını öldürdü.

Evet, Dany gerçekten kötülerin tarafına geçti.

Bazıları Cersei ve dalkavuklarının bunu hak ettiğini söylerken, bazılarıysa Dany'nin birden "zincirlerin kırıcısı"ndan cinai bir kundakçıya dönüşmesini sorguluyor.

Dany'nin babası, "Deli Kral" 2. Aerys Targaryen'in de kendi şehri ve halkını yok etmeye çalışırken "hepsini yakın!" diye bağırarak öldüğünü unutmayalım.

Yine de son bölüme girerken Ejerha Kraliçesi tüm kartları elinde tutuyor ve en büyük rakibi Jon Snow tarafından bile kraliçe olarak tanınıyor. Ancak internete sızan bilgilere bakılırsa Dany, ejderhasının sırtında doğuya, Dar Deniz'e doğru giderken ölebilir.

Ya da belki John Snow

Jon Snow bir sonraki hatasını planlarken Jon Snow bir sonraki hatasını planlarken

"Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow" beşinci bölümde sevdiği kadının yaptığı gereksiz katliamı ve bir şehrin yerle bir edilmesini izlerken, gerçekten sersemlemiş görünüyordu.

Üst üste beceriksizliklere imza atan, ucunda ölüm olsa bile sadık kalması ve görevini yapmasıyla meşhur John Snow, bütün bunlara karşın, Daenerys ve katliam arzusu konusunda bir şeyler yapması gereken biri gibi görünüyordu.

Gerçek adının aslında Aegon Targaryen olduğunu ve Demir Taht'ın gerçek varisi olduğunu biliyoruz.

Ama gerçekten Valryia Çeliği kılıcını Kraliçesi/halası/sevgilisine çevirebilir mi? Ve Kralize'nin pullu korumasını nasıl aşabilir?

Tabii ki burada mantığa en uygun olan, Jon'un Dany ile birlikte tahta çıkması ve kraliçesini cinai duygulardan uzaklaştırması?

Ama Jon ne zaman mantıklı bir iş yaptı ki?

Sansa olabilir mi?

Tüm kıtada geriye kalan gerçekten zeki birkaç kişiden biri olan Sansa, diplomatik kabiliyetlerini, sabrını ve sağduyusunu birçok kez gözterdi.

Ayrıca, gerektiğinde düşmanlarına karşı harekete geçmekten de korkmuyor.

Bütün bunlar başarılı bir hükümdar olmasına yetebilir belki ama Winterfell Lady'si olarak tanınıyor ve demir taht için en iyi adaylardan biri olsa da, geldiği hanedan anlamında demir taht iddiası çok zayıf.

Ve işi de gerçekten istiyor mu? Kralın Şehri'ndeki hatıraları çok kötü ve güneyin Starklar'a pek iyi gelmediğini de biliyor.

Yani, diğer tüm adaylar bir şekilde ortadan kaybolmazsa, Sansa büyük ihtimalle kuzeyde oturacak ve demir tahta kim oturursa, ondan gelecek yetkilileri karşılayacak.

veya Tyrion?

Oyuncu kadrosundan kaç kişi son bölümün sonunu görecek?

Meeren ve Kralın Şehrini yönetmesi Tyrion'ın CV'sinde iyi gözüküyor, ayrıca Dany'nin Eli olarak çok iyi deneyimler biriktirdi.

En azından Kralın Şehri'nin çok iyi bir kanalizasyon sistemi olabilir, çünkü Tyrion'ın geçmişteki sorumluluklarından biri şehrin kanalizasyonuydu.

Tayt Oyunları'nın sekiz sezonunda, Tyrion Lannister zamanını fahişelerle yatıp, şarap içerek harcayan birinden, saygı duyulan bir devlet adamına dönüştü.

Bu kadar hızlı ve büyük ilerlemeyle, Tyrion'ın tahta oturması çok da akla uzak değil. Özellikle de tahtın favorileri birbirlerini safdışı bırakırlarsa.

İyi bir kral da olabilir, özellikle eski karısı Sansa'yla güçlerini birleştirirlerse. Sonuçta eski kadrı koca, Winterfell'de zombilerle yüzleşirken duygusal bir an yaşamışlardı.

Sansa, kocalarından yana pek şanslı olmayabilir ama Tyrion'a da "en iyisi sendin" demişti.

Belki de Arya?

Kesinlikle hak etti, değil mi?

Doğaüstü süper kötü Gece Kralını öldürmesi ve tüm insanoğulunu kurtarmasıyla ödülü hak etti, peki bu ödül neden Westeros'un tacı olmasın?

Bunun için rakiplerini öldürmesi gerekirse, bu konuda da oldukça mahir.

Sadece bir sorun var. Kraliçe olmak gibi bir arzusu yok.

"Ben bir lady değiyim" deme fırsatını hiç kaçırmadı. Gendry'nin evlilik teklifini redderken bile.

Ama diğer yandan, bir ejderhayı fark ettirmeden geçip, kraliçeyi öldürebilecek biri varsa o da Arya. Usta bir suikastçı ve Yüzsüz Adam'ın eski dahi çocuğu.

Bronn olamaz

Bronn, kurnazlığıyla Nehirova'dan Yüksekbahçe'ye kadar çıktı. Peki neden Demir Taht olmasın.

Savaş tüm hızıyla sürerken, zırhında bir çizik bile olmadan çok iyi savunulan bir kaleye girip, çıkabileceğini kanıtladı.

Ve Lannisterlar'a "Yüz kişiyi öldürürseniz, sizi lord yaparlar, bin kişiyi öldürürseniz sizi kral yaparlar" demişti.

Bronn şimdiye dek bin kişiyi öldürmüştür, değil mi?

Ama bir daha düşünürsek, sonuçta bir ejderha kesinlikle bir arbaleti yener.

Bran

Pek bir şey söylemese de, olan biten çoğu şeyi görüyor. Yani, neden olmasın?

Üç Gözlü Kuzgun dengeli ve adil. Westeros hakkında bilinebilecek her şeyi biliyor, geçmişi, bugünü ve hatta geleceği.

Ve kendisini Demir Taht'ta otururken, ebedi bir bahar mevsiminde hoşnut bir halkı yönetirken görmüştü.

Bir düşünün, sürekli boşluğa bakıp Ormanın Çocukları'yla sohbet eden biri.

Taht Oyunlarını kimin kazanacağını bilmiyoruz, ama huzur ve barış dolu bir Westeros sıkıcı oılmaz mıydı?

Ya hepimiz Westeros'un kaotik, kana susamış ve tahmin edilemez bir yer olmasını seviyorsak?

Yani, lütfen ama lütfen Bran olmasın!

BBC