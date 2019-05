Game of Thrones Yıldızlarının Yer Alacağı Yeni Dizi ve Filmler

Game of Thrones, sekizinci sezonun altıncı bölümü olan The Iron Throne (Demir Taht) ile ekranlara veda etti. Dizinin yıldızları çeşitli projelerde boy göstermeye devam edecek. Sansa Stark’ı canlandıran Sophie Turner, yeni X-Men filmi Dark Phoenix ile dev ekranda boy gösterirken, Jamie Lannister’ı canlandıran Nikolaj Coster-Waldau ise Brian De Palma’nın yönettiği gerilim filmi Domino ile karşımıza çıkacak.

Daenerys Targeryan ile seyircilerin gönüllerinde taht kuran Emilia Clarke, bir Netflix romantik komedisinde tekrardan karşımızda olacak. Dizinin en çok sempati toplayan karakterlerinden olan Peter Dinklage ise The Wild Bunch’ın yeniden yapımında başrolde olacak.

İşte Game of Thrones yıldızlarının ekranlarımızda ve sinemalarda tekrar boy göstereceği yapımlar:

Sophie Turner (Sansa Stark):

Sophie Turner, önümüzdeki ay bir X-Men filmi olan Dark Phoenix’teki Jean Grey karakteriyle beyaz perdeye yolunu bulacak. Ayrıca Dark Phoenix, Fox’un Disney tarafından satın alınmadan önceki son X-Men filmi olacak.

X-Men Dark Phoenix fragmanı:

Maisie Williams (Arya Stark):

Maisie Williams da tıpkı Sophie Turner gibi kariyerine bir X-Men projesiyle devam ediyor. Williams, X-Men spin-off filmi olan New Mutants’ta Wolfsbane karakterini canlandıracak. Süper kahraman ve korku türlerini bir araya getiren filmin vizyon tarihi ise net değil. Üstüne üstlük filmin vizyon tarihi Disney tarafından üçüncü kez ötelendi.

X-Men New Mutants fragmanı:

Peter Dinklage (Tyrion Lannister):

Dizinin en sempatik karakterlerinden olan Dinklage, iki adet animasyon filminin seslendirme kadrosunda yer alıyor. Dinklage ilk olarak ağustos ayında vizyona girecek olan Angry Birds Movie 2 ile daha sonra önümüzdeki sene vizyona girecek olan The Croods 2 ile karşımıza çıkacak. Ayrıca yukarıda da bahsettiğimiz gibi The Wild Bunch’ın yeniden yapımında Michael Fassbender ve Jamie Foxx ile birlikte rol alacak.

Daha önce iptal edilen ve önümüzdeki yıl yeniden vizyona girecek The Crood 2'nin eski fragmanı:

Emilia Clarke (Daenerys Targeryan):

Clarke, henüz yayımlanma tarihi kesinleşmemiş olan gerilim filmi Above Suspicion’da rol alacak. Clarke, kasım ayında Netflix’in romantik komedi filmi Last Christmas’da Emma Thompson, Michelle Yeoh ve Henry Golding ile birlikte karşımıza çıkacak.

Last Christmas için henüz bir tanıtım filmi ya da fragman yayımlanmadı.

Lena Headey (Cersei Lannister):

Headey, bir göçmenlik draması olan ve bu sene içerisinde çıkması beklenen The Flood’da, Game of Thrones’ta Jorah karakterine can veren Iain Glen ile birlikte rol alacak. Kendisi ayrıca Gunpowder Milkshake’de, The Haunting of Hill House’un yıldızı Carla Gugino ve Avengers: Endgame’de yer alan Karen Gillan ile birlikte yer alacak.

The Flood fragman:

Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister):

Waldau, Scarface ve Mission: Impossible’ın yönetmeni Brian De Palma’nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu aksiyon gerilim filmi Domino’da boy gösterecek. Film, 31 Mayıs’ta vizyona girecek. Filmin ülkemizdeki gösterim tarihi ya da gösterime girip girmeyeceği belli değil.

Domino fragmanı:

Isaac Hempstead Wright (Bran Stark):

Wright, yeni bir gezegene kolonizasyon amacıyla gönderilen bir grup çocuğu anlatan bilim kurgu filmi Voyagers’da karşımıza çıkacak. Filmin vizyon tarihi henüz net değil.

Voyagers içişn henüz yayımlanan bir fragman ya da tanıtım filmi bulunmuyor.

David Benioff ve D.B. Weiss

Sekizinci sezonun en çok tepki çeken isimleri olan dizinin showrunner’ları D&D ikilisi, yeni Star Wars üçlemesinin geliştirme sürecinde yer alıyor. Bu filmlerin vizyon tarihi ise 2022, 2024 ve 2026. Umarız Star Wars'ın akıbeti, Game of Thrones'un son sezonu gibi olmaz.