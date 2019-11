Game of Thrones'a gizli bir alternatif son çekildiği ortaya çıktı

George R.R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) adlı roman serisinden uyarlanan Game of Thrones sona ereli aylar oldu. Yine de sadık izleyenleri arasında 8 yılın ardından final yapan dizinin sonu hala favori bir tartışma konusu.

Independent Türkçe'nin haberine göre dizi bittiğinden beri uzun süredir beklenen finale ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Öyle görünüyor ki dizi için çekilen gizli bir son da varmış.

Fantastik dizinin 80 dakikalık finali sürprizlerle doluydu. Bölümün ilk yarısı Daenerys’in (Emilia Clarke) büsbütün Deli Kraliçe’ye dönüşüp Kralın Toprakları'nı kül etmesinden sonra gerçekleşenleri ele alıyor. Ve daha Demir Taht'a oturma fırsatı bulamadan, onun ülkenin ihtiyaç duyduğu hükümdar olmadığına ikna olmuş, kalbi kırık Jon Snow (Kit Harington) tarafından öldürülüyor.

Game of Thrones bu gerilimi çözdükten sonra geri kalan zamanını yeni hükümdar Bran’ı (Isaac Hempstead Wright) seçmeye ayırmıştı.

Game of Thrones’un finalinin ve genel olarak son sezonunun, 8 yıllık akışın tamamında diziyi takip eden çoğu izleyici için hayal kırıklığı olduğunu söylemek az bile kalır.

'Tormund': Alternatif bir son çekildi

Dizinin sevilen karakterlerinden Tormund’u canlandıran Kristofer Hivju, Metro dergisine aslında diziye “alternatif bir son çektiklerini” söyledi.

Bir yandan finalin bahsi geçen versiyonuyla ilgili hiçbir şey açık etmeyeceğini vurgulayan Hivju, bu versiyona övgüler dizmekten de geri durmadı. Ayrıca alternatif sonun büyük ölçüde eğlence amaçlı olduğunu belirten oyuncu, "Ama size bununla ilgili herhangi bir şey söyleme iznim var mı bilmiyorum" dedi.

Görünüşe bakılırsa HBO’nun alternatif sonu kullanmak gibi bir niyeti zaten yoktu ve Hivju’nun vurguladığı gibi, bu final eğlenmek için çekilmişti.

Ancak zaten yayımlanmayacaksa böyle bir finalin çekimine neden zaman ve emek harcandığını da merak etmemek zor.

Game of Thrones’un son sezonuna dönük eleştiriler büyük ölçüde hikayenin aceleye getirilmesine yönelikken, hiç yayımlanmayacak alternatif bir finali çekmeye zaman bulunması tuhaf.

Ne olduğundan bağımsız olarak hayranlar muhtemelen bu alternatif Game of Thrones finalini görmek isteyecektir. HBO finali bir DVD ekstrası olarak özel bir notla yayımlayabilir.

Öte yandan bundaki risk, izleyicilerin alternatife dizinin esas sonundan daha pozitif etkileşim göstermesi olabilir. Bu da hikayenin nasıl bitmesi gerektiğiyle ilgili yepyeni bir tartışma açabilir.

Yine de hikayenin bütünüyle alakalı çok ciddi değişiklikler getirmeyen saçma bir işse, bu finalin gösterilmemesi için bir neden yok.